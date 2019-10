Gobierno de Badajoz mantiene posición "unánime" sobre ubicar centro salud en el Provincial

Ep.



El equipo de gobierno local del Ayuntamiento de Badajoz mantiene una posición "unánime" respecto a que el centro de salud de la Zona Centro se ubique en el antiguo Hospital Provincial, un uso "básico" y "necesario" frente a otro "auxiliar" como el de un supermercado, y pese a lo cual se muestra "a disposición del resto de las administraciones para intentar dar una solución" a este asunto.



Así lo ha señalado el portavoz el equipo de gobierno, Ignacio Gragera, a preguntas de los periodistas sobre este inmueble, en relación al cual ha recalcado que la posición del gobierno local es "unánime" y "muy clara" desde antes de las elecciones y desde que se planteó la posibilidad de que el centro de salud que da servicio a Casco Antiguo y Pardaleras se ubicase, a petición de los vecinos, en el Hospital Provincial.



"A partir de ahí no queremos entrar en mayores polémicas, pero sí es verdad que no nos parece quizás del todo razonable que se de preferencia a un uso que puede ser auxiliar, como puede ser el uso de un supermercado, a un uso que es básico y que además es necesario para el conjunto de la ciudadanía y que además es necesario para los vecinos como es el del centro de salud", ha destacado.



A este respecto, ha reconocido que no les corresponde decidir "definitivamente" la ubicación de dicho centro sanitario al no ser los responsables, ni poder decidir sobre un inmueble situado en la ciudad pero que no es propiedad del ayuntamiento.



"Lo que sí queremos es que se intente sacar, dentro de lo posible, del debate político, pero sí que hay ciertas preferencias o ciertas historias que nosotros no comprendemos o no acertamos a comprender o al menos no compartimos", ha recalcado, para añadir que, "en todo caso", están "a disposición del resto de las administraciones para intentar dar una solución" porque el ayuntamiento "está para ayudar" aunque la decisión la deben tomar quienes son los competentes en la materia.



LIMPIEZA DE LOS MÁRGENES DEL RÍO



De igual modo e interpelado en la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno celebrada este viernes en el ayuntamiento, Ignacio Gragera ha indicado sobre el concurso para la limpieza de las márgenes del río que los servicios municipales le han trasladado que "única y exclusivamente se han producido retrasos" como consecuencia de impugnaciones presentadas en la adjudicación provisional, lo cual es "lícito" por las empresas que no han sido elegidas y ante lo cual se está a la espera de que se resuelva "definitivamente".



Preguntado también por la inauguración de la Plaza de Santa Marta, ha resaltado que existe un acuerdo para ponerla "ya en uso" y abrirla al público, algo que se hará en los próximos días a pesar de haber una "cierta polémica" con el quiosco instalado en el mismo, cuyo diseño según el ayuntamiento "no" es "acorde" a lo que se preveía en el proyecto, por lo que se ha puesto en contacto con la empresa encargada de las obras "para ver de qué manera se puede solucionar".



JUNTA DE GOBIERNO LOCAL



En relación al contenido de la Junta de Gobierno Local y en el apartado de Asesoría Jurídica, Gragera ha informado del contenido de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo relativa a una reclamación de responsabilidad patrimonial por una caída en la vía pública, en concreto en un paso de peatones en Pardaleras, que ha sido estimada parcialmente por valor de 19.900 euros al entender el juzgado que "el deber especial de diligencia del peatón, cuando uno tiene que estar pendiente del tráfico, quizás no puede estar prestando la atención debida al firme".



También ha visto otra sentencia del Juzgado de lo Social 2 que estima parcialmente una reclamación de cantidad formulada por un trabajador por valor de 1.070 euros por una diferencia de criterios en cuanto al cómputo de las horas realizadas fuera de la jornada habitual.



En otro orden de cosas, ha aprobado propuestas de gastos para la celebración del Roscón de Reyes 2020 y los concursos navideños 2019/2020, así como el plan de seguridad y salud de una obra para construir un quiosco-confitería en Sagrajas con cargo al Plan de Dinamiza Extraordinario 2018.



Finalmente, la Junta de Gobierno ha dado cuenta de una treintena de resoluciones del Impuesto del incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana o Plusvalía, sobre los cuales Gragera ha explicado que la mayoría de ellos se están estimando "porque no se acredita el incremento del valor" y que en algún caso se desestima o porque sí se ha incrementado o porque se han planteado las reclamaciones fuera de plazo.