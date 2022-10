Usa tarjeta prepago Internacional cifrada comunícate de forma segura desde cualquier lugar

Cuando se está de viaje, uno de los principales contratiempos es buscar la forma de comunicarse con un familiar, un amigo o un contacto del trabajo. Normalmente, nos vemos en la obligación de conectarnos a una red de WiFi público, las cuales son bastante riesgosas o de lo contrario, buscar una tarjeta SIM local que solo usaremos por unos días o semanas y por la cual tendremos que pagar un alto costo o incluso suscribirnos a un plan. Todo esto, sin contar el tiempo que perdemos del viaje en diligencias tediosas o tratando de encontrar una red abierta en algún centro comercial.

Ante estas situaciones, han surgido nuevas alternativas que definitivamente hacen la vida mucho más fácil, y lo mejor, manteniéndonos seguros en todo momento. Es el caso de las Tarjetas prepago internacionales.

¿Qué es una Tarjeta Prepago Internacional Cifrada?

Una Tarjeta Prepago Internacional Cifrada es un chip ultra seguro que funciona en todo el mundo proporcionando seguridad, anonimato, conectividad y economía. Al ser cifrada, toda la información y comunicaciones estarán protegidas para que el usuario no pueda ser hackeado, intervenido y ni siquiera localizado.

¿Qué ventajas obtendré al usar una Tarjeta Prepago Internacional Cifrada?

Cuando usamos una Tarjeta Prepago Internacional Cifrada, obtendremos múltiples beneficios no solo para nuestras comunicaciones, sino para nuestra seguridad y economía.

Una vez se instale en el dispositivo móvil, la Tarjeta Prepago Internacional Cifrada comenzará a proteger todas las comunicaciones que entran y salen del smartphone o tablet, proporcionando una capa adicional de seguridad para que no se pueda ser rastreado, localizado o intervenido.

Se podrán realizar llamadas internacionales y mantenerse conectado en más de 200 países con una conexión confiable y segura. Las Tarjetas Cifradas no emiten un código IMSI, lo que hace que sea imposible determinar el origen de conexión haciendo irrastreable al usuario. Adicionalmente, todas las llamadas estarán protegidas evitando que puedan ser intervenidas o hackeadas por cualquier tipo de tercero.

No hay contratos, fechas de corte ni datos personales

Un importante plus que tienen las Tarjetas Prepago Internacionales, además de la seguridad que ofrecen, es que son libres de contratos, fechas de cortes y datos personales. No habrá necesidad de suscribirse a un plan o entregar información personal y los datos o minutos no vencerán cuando se llegue a una fecha de corte. Solamente se debe recargar cuando el usuario haya consumido todos los recursos, sin importar el tiempo de demore en hacerlo.

Tarjeta Prepago Internacional Cifrada de Encriptados.io la mejor opción para tus comunicaciones

La Tarjeta Prepago Internacional Cifrada de la empresa Encriptados, es un chip que funciona en más de 200 países en todo el mundo y que es compatible con cualquier tipo de dispositivo móvil Android, iOS, Windows o Blackberry. Puede adquirirse de manera simple y rápida con cualquier medio de pago, incluyendo criptomonedas y sin necesidad de firmar un contrato o entregar algún dato personal.

Mientras el usuario la tenga en uso, podrá tardar el tiempo que desee en consumir los recursos antes de recargarla nuevamente.

Viaja tranquilo y seguro mientras te comunicas con más economía gracias a la Tarjeta Prepago Internacional Cifrada de Encriptados.