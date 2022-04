El BOP de Badajoz seguirá trabajando este año en consolidar la administración digital

Ep.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de la Diputación de Badajoz pretende seguir trabajando en este 2022 en la labor iniciada en 2017 para consolidar la administración digital, en relación a la cual hasta la fecha "prácticamente" el 100 por cien de las instituciones que utilizan el Boletín para sus publicaciones se relacionan electrónicamente con el servicio a través de la sede electrónica.

Así lo ha destacado la diputada delegada del BOP, María José Benavides, en una rueda de prensa en la que, acompañada del coordinador, Carlos Salgado, ha presentado los proyectos para este año de este área, que se ha planteado en los presupuestos de este 2022 una línea de estabilización con el objetivo de poner en valor los objetivos estratégicos de la delegación.

En este sentido, ha resaltado, se ha centrado la atención en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 que se corresponden con el de la paz, justicia social e instituciones sólidas y que afectan principalmente al principio constitucional de publicidad, al de seguridad jurídica de los procedimientos administrativos y en su caso judiciales, y al principio de transparencia.

De este modo, en 2022 se pretenden consolidar varias líneas estratégicas que ya se marcaron al principio del mandato, a la vez que reforzar los servicios para atender aquellas necesidades que se han creado como consecuencia de la declaración del estado alarma a causa de la pandemia y "sobre todo" por la implementación de la administración digital iniciada en 2017.

Entre los objetivos y junto a la consecución de la administración digital como uno de los ejes principales de la presente legislatura, ha subrayado también el proyecto de identificación único europeo, y enfocar los procedimientos hacia el modelo de calidad, basada en la medición de la carta de los servicios, además de optimizar el servicio que se presta a todas las instituciones que utilizan el Boletín, alineando todos los fines a los ODS.

Respecto al identificador único europeo, Benavides ha explicado que su implementación se está abordando de forma coordinada a través de la Comisión sectorial de la administración electrónica, que es un órgano técnico de cooperación entre el Estado, las comunidades autónomas y las administraciones locales.

Entre otros servicios y debido a la "creciente" calidad del servicio que presta este Boletín, ha ahondado, siguen trabajando para implantar en un futuro inmediato un modelo de calidad que aporte otro valor a la actividad que se desarrollan, tanto a nivel interno como externo.

EL ESTADO DE ALARMA Y LA PANDEMIA

En su intervención, la diputada ha hecho hincapié de igual modo en que, debido a la declaración del estado de alarma en marzo de 2020, algunas líneas de los objetivos que se marcaron sufrieron "mermas" de tipo logístico y organizativo provocadas por ese estado "excepcional", cuando se dio la imposibilidad de constituir reuniones y comisiones que mejoraran la situación.

Así, la diputación y sus representantes, como partes integrantes de ese proyecto europeo, no pudo asistir ciertas convocatorias que preveía el Boletín Oficial del Estado en Madrid para realizar aquellas aportaciones necesarias para conseguir ese objetivo, ha apuntillado, junto con que en esta misma línea el modelo de calidad previsto para su implantación sufrió un "parón" debido a que no se pudo celebrar la formación específica prevista con los trabajadores del BOP, aunque no obstante se han decantado por establecer una carta de servicios que mide el rendimiento y los objetivos.

En este sentido, ha esperado que a lo largo este año se vuelvan a normalizar estas líneas de formación, como también ha destacado el posicionamiento del servicio en el ODS denominado instituciones sólidas y transparencia, y que, para la consecución de estos "grandes" objetivos estratégicos, se ha apostado por mantener el incremento del presupuesto asignado al capítulo 2, que en el ejercicio anterior iba destinado a la adaptación y a la transformación digital, aunque con una reducción del 20 por ciento para hacer frente a la situación como consecuencia de la pandemia.

Según ha detallado la diputada del BOP, la cantidad total del presupuesto es de 463.700 euros, de los que 433.000 euros se destinan al capítulo 1 de personal, y 30.700 euros al capítulo 2 de gasto corriente, en este último cabe destacar los 20.000 euros que se dedican inicialmente a los objetivos del servicio comentados anteriormente; mientras que en relación con el estado de ingresos el BOP prevé una recaudación de unos 60.000 euros en concepto de tasas por inserción de anuncios en cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes en materia tributaria.

En relación al BOP, la diputada ha puesto en valor que es de los primeros servicios que se adaptó a los ODS con la desaparición del papel y que fue a partir de 2017, a raíz del cambio de la Ley de administración local y de la implementación de la digitalización de los procedimientos administrativos, y Carlos Salgado que una de las "grandes" modificaciones realizadas recientemente en la web del boletín consiste en suscripciones para que cualquier ciudadano pueda solicitar "con un simple botón" un correo diario con notificaciones del BOP, incluidas empleo o subvenciones.

Finalmente, Salgado ha resaltado la labor de un servicio que viene prestando su actividad desde casi dos siglos, al hilo de lo cual ha reivindicado la labor de las publicaciones oficiales "como algo esencial que facilita que la sociedad esté en todo momento informada de toda aquella actividad jurídica que tiene efecto frente a terceros", a la vez que ha subrayado la reducción de costes "tan sustancial" que han tenido en papel, y el volumen de edictos con el que trabaja el BOP, que roza casi los 6.000 anuncios anuales.