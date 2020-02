El tamaño importa, pero ¿de qué?

Afortunadamente, la sociedad ha comenzado a darse cuenta que los estereotipos de belleza que provienen del cine y las pasarelas de moda, no son más que una línea estética que no tiene por qué adecuarse a la belleza de cada uno.

Al principio, la atención comenzó a centrarse en la anorexia, un problema que se ha llevado muchas vidas por delante. A partir de ahí, la concienciación sobre el daño que hace la exigencia que sienten las mujeres de ser modelos de pasarela ha aumentado muchísimo. Pero ¿qué pasa con los hombres? ¿No sufren de estereotipos similares?

Sin duda lo hacen. Cualquier persona que tiene un cuerpo que se aleja del estereotipo puede sufrir inseguridades. En el caso de los hombres, se espera de ellos que tengan hombros anchos y un fuerte… pelo. O al menos eso es lo que parece sacarse como conclusión de una encuesta entre más de 10.000 hombres, hecha por Jamie Stevens, un peluquero británico, y de la que se hace eco The Guardian. Según el encuestador, muchos hombres declararon que preferirían tener un pene pequeño a cambio de no ser calvos y, seamos sinceros, el tamaño del pene es uno de los estereotipos sobre la masculinidad más injustos y que más inseguridades genera. El hecho de que los hombres lo prefirieran a la calvicie, nos hace ver hasta qué punto les afecta este problema.

El problema de ser calvo es que queda patente a simple vista. A muchos hombres les hace sentirse menos masculinos y menos atractivos. Algunos, llegan a aislarse socialmente y afecta gravemente a sus relaciones.

Lamentablemente, la caída de pelo no siempre tiene solución. Lo primero, siempre será acudir al médico. La caída de pelo puede ser un síntoma de algo más grave, así que es importante descartarlo. En la mayoría de los casos, el problema no será grave para la salud, sino simplemente molestos para el que lo sufre.

Según la causa de la caída y el diagnóstico del médico, la solución puede pasar por medicamentos del tipo minoxidil o finasterida, un cambio de dieta o incluso un cambio de vida para reducir el estrés.

Con todo, a veces las soluciones no son válidas. Puede ser porque simplemente no queramos afrontar los efectos secundarios de las hormonas (pueden afectar a la fertilidad) o porque no queramos pagar el alto coste de un trasplante de pelo, por no hablar de sus riesgos.

En estos casos, la micropigmentación capilar puede ser una excelente solución. Entre sus ventajas, tenemos que es una solución definitiva, con unos resultados finales muy próximos a los esperados.

El aspecto físico de una persona que se haya hecho una micropigmentación capilar será el de una tener la cabeza rapada y con el pelo comenzando a crecer, de modo que se obtiene una imagen mucho más juvenil y vigorosa.

