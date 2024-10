Extremadura cuenta con 85 focos de 'lengua azul', 35 de ellos del serotipo 3

Ep.



La comunidad autónoma de Extremadura registra en estos momentos un total de 85 focos de 'lengua azul', de los cuales 35 se corresponden con el serotipo 3.



De este modo lo ha indicado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, quien ha recordado también que la comunidad cuenta ya con más de 500.000 dosis de vacunas del serotipo 3, que dan para vacunar a "toda la zona de Jerez de los Caballeros y de Badajoz", que son las comarcas veterinarias que están "más afectadas" por dicho serotipo.



Al mismo tiempo, en declaraciones a los medios este lunes durante una visita a una estación depuradora en Barbaño (Badajoz), ha añadido que a lo largo de este mes de octubre van a llegar a la región el resto del 1,5 millones de vacunas que la Junta ha contratado.



Además, la Administración autonómica ya tiene reservado otro millón de vacunas que llegará a principios de noviembre, ha espetado Morán, quien ha destacado que, por tanto, en total la región contará con 2,5 millones de vacunas para poder vacunar a la cabaña; al tiempo que ha incidido en que la Junta seguirá comprando vacunas "hasta que toda (la cabaña) esté vacunada".



En este punto, la consejera ha recordado que del serotipo 1 "no existen vacunas, hay rotura de stock" y los laboratorios están trabajando y "de momento no facilitan vacuna porque no tienen". En todo caso, la Junta ya las tiene encargadas para "en el momento en que estén fabricadas puedan llegar" a la región.



Sobre el serotipo 4, ha recordado que desde hace 15 años se está vacunando en Extremadura.



DINERO PARA VACUNAS



Por otra parte, preguntada sobre la reclamación de La Unión Extremadura al Ministerio de Agricultura de ayudas directas a los afectados por la lengua azul, la consejera ha reiterado que "todo el dinero" del que disponga la Junta irá destinado a vacunación de la cabaña ganadera como "prioridad", porque "es lo que va a facilitar los movimientos y porque es lo que va a salvar la cabaña".



"Hombre, las posibilidades económicas del ministerio, del Estado, son mucho mayores que las nuestras. Yo he repetido por activa y por pasiva que todo el dinero que consigamos va a ir destinado a poder vacunar toda nuestra cabaña ganadera, porque es lo que va a facilitar los movimientos y porque es lo que va a salvar a nuestra cabaña, y esa es la prioridad", ha dicho.



En todo caso, Mercedes Morán ha ahondado en que "nunca el ministerio ha puesto ayudas encima de la mesa, y a lo largo de estos 15 años que hemos tenido lengua azul tampoco se han puesto ayudas". "Vamos a ver los acontecimientos, pero de momento como he dicho y he repetido todo el dinero que tengamos va a ir destinado a vacunar a nuestra cabaña ganadera", ha explicado.



Finalmente, preguntada sobre vacunación en las explotaciones en las que se ha detectado serotipo 3 en la comunidad, ha indicado que "se vacunan animales que estén sanos". "Igual que los humanos, si estás pasando el sarampión no te vacunan del sarampión. Están vacunándose todos los animales que están sanos", ha añadido.