Morán defiende "agilidad" con la que se ha actuado ante focos lengua azul en Extremadura

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, ha defendido la "agilidad" con la que ha actuado el Ejecutivo regional ante los focos de lengua azul detectados en Extremadura Morán se ha pronunciado de esta forma este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, durante su intervención en una interpelación del PSOE sobre la política de la Junta en materia de prevención y control de las enfermedades animales.

En su intervención, la consejera de Agricultura ha señalado que esta situación "hay que verla con mucha seriedad", por lo que la Junta de Extremadura está actuando "con transparencia, con agilidad y pensando en todo momento en hacer lo mejor para nuestros ganaderos".

En ese sentido, ha aclarado que el lunes 23 "se conoció de forma oficial el primer foco" del serotipo 1 de lengua azul que, según recordado, lo declara el Ministerio de Agricultura, pero como tenían "sospechas" de la existencia de ese foto "antes del día 23 hemos trabajado todo ese fin de semana para ver la situación", ya que esa semana se celebraba la Feria Ganadera de Zafra.

"Una vez que el Ministerio de Agricultura comunica oficialmente este foco, nos ponemos manos a la obra para conseguir las vacunas necesarias", sobre las que "hay rotura de stock en los laboratorios", por lo que ya están reservadas.

Dos días después de declarar ese foco, ya que se contaba con "un protocolo de movimiento para beneficiar el manejo de los animales y la venta de los animales de nuestros ganaderos", mientras que ha aclarado que en el pleno del 26 de septiembre, cuando el PSOE preguntó por este asunto, "no existía ningún foco del serotipo 3".

Fue el día 30 de septiembre cuando se confirmó la detección del serotipo 3 en Extremadura, en la zona de la Raya con Portugal, ha relatado la consejera de Agricultura, y al día siguiente les "confirman la reserva de un millón y medio de vacunas del serotipo 3", ha dicho.

Según ha explicado, "las dosis del ministerio, 175.000, llegaron el 3 de octubre por la mañana, y esa misma tarde se estaba vacunando", mientras que el al día siguiente, el viernes 4, "llegaron las primeras 100.000 dosis de ese millón y medio que hemos comprado desde la Junta. Y también inmediatamente se empezó a vacunar con ellas".

Por tanto, ha resaltado, "pasan cuatro días desde que se conoce la presencia del serotipo 3 en la región hasta que se empieza a vacunar", tras lo que ha resaltado la "agilidad" con la que ha actuado.

"En definitiva, estamos dando a esta situación de la lengua azul toda la importancia y la atención que merece, trabajando desde la transparencia, el rigor y teniendo siempre claro que la prioridad es salvaguardar la cabaña ganadera", ha reafirmado Mercedes Morán.

En ese sentido, ha lamentado que desde el PSOE "pueden tratar de ensuciar con su política todo lo que quieran, pero la realidad es que no ha pasado ni un mes desde que se declara el primer foco y ya hay acuerdos de movimiento, vacunaciones e información puntual a los interesados", ha pedido a los socialistas que, "si no están dispuestos a arrimar el hombro en esta situación, por favor, apártense y no estorben".

Por todo ello, Morán ha reafirmado que la Consejería de Agricultura está "al lado" de los ganaderos, "con medidas y con diálogos", y que la Junta "va a velar por sus intereses y su cabaña ganadera", ha concluido.

EL PSOE INSTA A MORÁN A "PEDIR DISCULPAS" A LOS GANADEROS

En la formulación de su interpelación, el diputado socialista Eduardo Béjar, ha considerado que la sanidad animal en Extremadura "no va bien", por lo que ha instado a la consejera de Agricultura a "pedir disculpas" a los ganaderos extremeños, ya que en el pleno del 26 de septiembre "negó que había serotipo 3 en esta región", cuanto esté "ya estaba circulando por todas las explotaciones ganaderas pegadas en Portugal".

Béjar ha lamentado que "la realidad es que cada vez hay más extensión de la lengua azul y hay más focos de serotipo 3, y muchas explotaciones que no acaban todavía de saberse los resultados del serotipo que tienen", por lo que ha pedido a la consejera que "muestre un poco de empatía" con los ganaderos "por lo que están sufriendo", ha dicho.

"Nosotros nos solidarizamos con ellos, porque están pasando unos malos momentos", ha resaltado el diputado socialista, quien ha lamentado que "parece que desde el Gobierno les quitan importancia lo que está sucediendo", y ha considerado que la titular de Agrícultura "debería de asumir su responsabilidad política de la equivocación que tuvo" en su respuesta del 26 de septiembre, y le ha instado a "ser un poquito más humilde".

Béjar ha considerado que se podía "haber empezado a vacunar antes, a tomar medidas antes", tras lo que ha reafirmado la importancia de la sanidad animal, con la que "no se puede frivolizar", ha señalado.

"¿Usted cree que se están haciendo bien las cosas? ¿Usted cree que se está tratando bien a los ganaderos que están sufriendo la lengua azul en este momento en esta región?", ha preguntado Eduardo Béjar a la consejera de Agricultura, a la que ha planteado también si prevé "establecer algún tipo de medidas, de ayudas a los ganaderos de la región por lo que están pasando", ha dicho.