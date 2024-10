El PSOE urge a Junta vacunas gratis contra la lengua azul y ayudas directas para el sector

QUERELLA DEL PP

Por otra parte, y a preguntas de los periodistas sobre la querella que ha presentado el PP contra el PSOE por financiación ilegal, el diputado socialista ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya dió "suficientes explicaciones de lo que ha hecho el partido, de cómo tomó medidas y apartó a anteriores representantes".



"Creo que eso no lo hace ningún partido a nivel nacional, y menos el Partido Popular, que no tiene, creo, ninguna capacidad para poder criticar cuando es el único partido en España condenado por corrupción", ha señalado Béjar, quien ha apuntado que "no deja de ser un movimiento legítimo de un partido, pero que creo que es para tapar otras cosas que todos sabéis en prensa salen diariamente", ha concluido.