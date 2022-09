El PSOE incide en que sigue abierta la negociación de los PGEx sin nada establecido

Ep.

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Lara Garlito, ha incidido en que las negociaciones de los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2023 continúan abiertas sin que esté aún "nada establecido", mientras que la diputada del PP Mercedes Morán insiste en que se deberían introducir en las cuentas las medidas que propone su partido y en las que "lo primero son los extremeños".

De su lado, el portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), David Salazar, ha indicado que su grupo no se cierra a apoyar los PGEx 2023 si la búsqueda de consenso por parte de la Junta es "sincera" y se atienden sus peticiones, como la de deflactar el IRPF, una ayuda para la subida de tipos de las hipotecas, la universalidad de los comedores escolares y los libros de texto, y la materialización de los compromisos para el nuevo hospital de Don Benito y la nueva fase del de Cáceres.

Mientras, la presidenta y portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha pedido al PSOE que sea "honesto" y diga de forma clara "si quiere apoyar las medidas de la derecha" en los PGEx 2023 "o las medidas progresistas".

De esta forma se han pronunciado los diferentes representantes políticos, a preguntas de los medios sobre las negociaciones de los PGEx, durante las diferentes ruedas de prensa ofrecidas por ellos tras la Junta de Portavoces celebrada este martes en la Asamblea de Extremadura.

PSOE

Así, Lara Garlito (PSOE) ha recalcado que las negociaciones de los PGEx 2023 "continúan" y "por tanto no se da nada por establecido" sino que "lo que se da es la conjunción de una voluntad común" para que las cuentas sean "para todos y para todas".

En este sentido, tras apuntar que "cuando hay de verdad un sentimiento de negociación y diálogo se sienta uno a negociar", ha subrayado que por parte de la Junta y del PSOE se van a buscar con los grupos de la oposición "los puntos que unen", al tiempo que ha lamentado que se acuda a la negociación "con una serie de condiciones" sin querer moverse de las mismas.

"Cuando uno va a una negociación con una serie de condiciones y 'de ahí no me muevo' al final" no se propicia un "punto de conexión entre todos", ha espetado Garlito, quien se ha mostrado "convencida" de que hay políticas públicas que "a todos y todas competen", como por ejemplo la apuesta por una educación y una sanidad "robusta", por unas políticas sociales "robustas".

De este modo, ha dicho que su grupo espera que a lo largo de la negociación de los PGEx 2023 todos los grupos políticos pongan "lo mejor" de sí mismos para "demostrarle" a la ciudadanía que no se sitúan "en cuestiones egoístas ni partidistas", sino que están "pensando en ellos y en ellas, en no ser un problema más".

Así, ha defendido que hay que entender que "en momentos de dificultad el Gobierno, los grupos parlamentarios lo que hacemos es trabajar con esa única vocación de que no hay dificultades a la hora de buscar lo que nos une", y bajo el planteamiento de que "Extremadura tiene que estar siempre por delante", ha apuntado.

PP

A su vez, Mercedes Morán (PP) ha recordado que la presidenta de su partido, María Guardiola, "ya tendió" la mano a la Junta para negociar los PGEx porque para dicha formación "lo primero son los extremeños", y ha reiterado que ante la crisis económica y la situación de "asfixia" de familias, pymes y autónomos "hay que reaccionar con medidas".

En este punto, ha apuntado que esta misma mañana están reunidos integrantes del Grupo Popular con la vicepresidenta primera de la Junta, Pilar Blanco-Morales, para intentar negociar los PGEx 2023.

Con ello, ha añadido que hasta que no concluya dicha reunión no podrá el PP ofrecer más valoraciones de la misma.

CIUDADANOS

De su lado, David Salazar (Cs) ha confiado en la "sinceridad de las palabras" de la Junta durante las negociaciones de los PGEx 2023, y ha subrayado que si el consenso ofrecido por la Administración regional es "real" y se busca "algo en común", entonces Ciudadanos podría ofrecer su "apoyo" a las cuentas regionales, aunque no de forma "gratis".

Así, ha afirmado que si en la reunión que mantendrán esta tarde o en otras posteriores la Junta aprueba medidas de su grupo como la de deflactar el IRPF, una ayuda para hipotecas, la universalidad de los comedores y los libros de texto, y que se materialicen los compromisos con los hospitales de Don Benito y Cáceres, entonces Ciudadanos ofrecerá su "apoyo" a las cuentas autonómicas de 2023.

"Si la Junta de Extremadura lo aprueba tendrá nuestro apoyo como no puede ser de otra manera", ha espetado Salazar, quien ha incidido en que "si la Junta realmente quiere consenso y busca algo en común" Ciudadanos podría apoyar los PGEx, pero "si sólo se trata de sumarse a lo mío y gratis" no votaría a favor de los mismos.

UNIDAS POR EXTREMADURA

Así, Irene de Miguel (Unidas por Extremadura) ha incidido en que su grupo le tiene la mano al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, para articular unos presupuestos regionales "progresistas" con medidas "en la línea" de otras aplicadas por el Gobierno central para "atajar" la inflación y "garantizar" los servicios públicos.

Para ello, según ha apuntado, Vara debe decidir "si quiere apoyar las medidas de la derecha o las medidas progresistas", porque hay que aclarar "con quién quiere pactar estos presupuestos", ya que "con todos es imposible", y "la idea del presidente de llegar a un acuerdo con todas las fueras del arco parlamentario no se sostiene".

En este punto, ha explicado que este pasado lunes Unidas por Extremadura mantuvo una segunda reunión con la vicepresidenta primera de la Junta, Pilar Blanco-Morales, en la que "no" se avanzó "mucho".

"Sí avanzamos en lo que no nos iban a aprobar, que son cuestiones que consideramos que se podrían poner en marcha porque presupuestariamente no exigen un gran esfuerzo y a las economías familiares les aliviaría mucho", ha señalado.

"Supuestamente vamos a seguir en conversaciones. Pero esta idea del presidente de llegar a un acuerdo con todas las fuerzas del arco parlamentario no se sostiene", y es "más una medida de márketing" que de "realidad", ha dicho Irene de Miguel, porque Unidas por Extremadura pide mayor gasto social y cuestiones como menores tasas para los centros de día y la universalidad de los comedores escolares y "la derecha lo que está pidiendo es rebajas fiscales para los más ricos".