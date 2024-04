Sayas (PP) sostiene que Sánchez tiene que dimitir por mentir a la sociedad española

Ep.

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Sergio Sayas, ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha decidido poner a su servicio a todo un país por un interés personal, el de reflexionar", ante lo que "no hay nada que reflexionar" porque "evidentemente tiene que dimitir", pero "no solo" por lo que está pasando con la posible implicación de su mujer tras la apertura de diligencias por un juzgado por un posible tráfico de influencias.

"Tiene que dimitir por haber mentido a toda la sociedad española; por haber pactado con Bildu y con los independentistas, que dijo que no iba a hacerlo; por haber degradado las instituciones de nuestro país y por no tener otro plan para España que no sea su resistencia personal", ha remarcado ante el periodo de reflexión abierto por Pedro Sánchez para decidir su continuidad o no en el cargo.

Al mismo tiempo, ha planteado que Sánchez "no tiene nada que ofrecer a España" y "lo único que puede ofrecer a este país es su resistencia en el poder", algo que "no lo merecen los españoles" y que es la razón por la que, insiste, "tiene que dimitir".

Para Sayas, no se está ante "un problema político", sino que lo que tiene Pedro Sánchez "es un problema judicial", ante lo que ha abundado en que "ya está bien de hacer esta estrategia hipócrita", "porque es una estrategia hipócrita de enfrentamiento, y de erosión de la democracia".

Hasta hace "muy poco tiempo", ha continuado, veían que los que acusaban de lawfare a los jueces, "es decir, de prevaricación, eran los socios radicales, antisistema y antiespañoles de Sánchez", pero hoy ven que eso lo hacen los miembros del Gobierno de España, a tenor de lo cual ha considerado que "esto en una democracia es extremadamente grave".

Y se que, como ha hecho hincapié, "no se puede deteriorar la democracia como está haciendo el señor Sánchez" y "no se puede tratar de poner a un país a su servicio", tras lo que ha expuesto que lo que esperan los españoles del Gobierno de Sánchez "son más explicaciones y menos teatro", que es lo que está haciendo estos días el presidente del Ejecutivo nacional.

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Sergio Sayas, ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en la sede del PP de Badajoz acompañado del presidente provincial del PP pacense, Manuel Naharro; los diputados por Badajoz, Antonio Cavacasillas, y Alfonso Macías y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, para informar sobre una Proposición no de Ley (PNL) registrada en la Cámara Baja en defensa del Regadío Tierra de Barros.

También se ha pronunciado en relación a lo que está aconteciendo estos días en torno a Pedro Sánchez Manuel Naharro, quien ha sostenido que es "la hora" de que el Gobierno Central "mire a Extremadura" ante los distintos "agravios" que "ha aguantado" tanto la región como la provincia, mientras el presidente del Gobierno "se ha tomado cinco días de descanso y meditación".

Sobre este último, ha sostenido que "no tiene otra salida que la dimisión", "sencillamente porque ha puesto sus intereses personales por delante de los intereses del país".

"Yo creo que los ciudadanos españoles no nos merecemos un presidente como este, por lo tanto yo le animo a que el lunes tome la decisión que está meditando, le animo y desde aquí tiene todo mi apoyo para que la tome", ha concluido Naharro.