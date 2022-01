Extremadura registra 19.657 casos de Covid-19 y 35 fallecidos desde el pasado viernes

Extremadura ha registrado un total de 19.657 casos positivos de Covid-19 y 35 fallecimientos desde el pasado viernes, por lo que el total de víctimas en la Comunidad Autónoma es de 2.047 desde el inicio de la pandemia.



A su vez, en los hospitales extremeños hay en este momento 223 personas hospitalizadas, 28 de ellas en UCI. Asimismo, en los últimos siete días se han dado 12.200 altas epidemiológicas, lo que equivale a un total de 140.731 altas.



Además, la incidencia acumulada a los 14 días en la región se sitúa este jueves en 3.624,49 casos por cada 100.000 habitantes y a los siete días en 1.732,49 casos, según ha informado la Junta de Extremadura en una nota de prensa.



FALLECIMIENTOS

En cuanto a los fallecimientos, el Área de Salud de Badajoz ha registrado en la última semana cuatro fallecimientos. En concreto, un varón de 57 años de Badajoz, vacunado; un varón de 65 años de Montijo, no vacunado; una mujer de 85 años de Alburquerque, vacunada, y mujer de 88 años de Badajoz, también vacunada.



Mientras, el Área de Salud de Llerena-Zafra ha informado de los fallecimientos de una mujer de 65 años de Higuera la Real, vacunada; de un varón de 68 años de Azuaga, vacunado y de un varón de 67 años de Zafra, vacunado.



Por su parte, el Área de Salud de Cáceres ha registrado los fallecimientos de una mujer de 85 años de Berzocana, vacunada; de un varón de 77 años de Cáceres, vacunado; de un varón de 88 años de Cáceres, vacunado; de un varón de 44 años de Cáceres, vacunado y de una mujer de 89 años de Cáceres, vacunada.



En esta línea, el Área de Salud de Plasencia ha informado de seis fallecimientos, en concreto, de una mujer de 68 años de Hervás, no vacunada; de un varón de 95 años de Plasencia, vacunado; de mujer de 95 años de Plasencia, vacunada; de una mujer de 96 años de Jaraíz de la Vera, vacunada; de un varón de 78 años de Plasencia no vacunado y de un varón de 69 años de Plasencia, vacunado.



El Área de Salud de Mérida ha registrado los fallecimientos de un varón de 64 años de Guareña, vacunado; de una mujer de 66 años de Almendralejo, no vacunada; de una mujer de 92 años de Arroyo de San Serván, vacunada; de un varón de 80 años de Almendralejo, vacunado, y de una mujer de 85 años de Arroyo de San Serván, no vacunada.



Del mismo modo, el Área de Salud de Don Benito-Villanueva ha notificado siete fallecimientos, el de una mujer de 96 años de Cabeza del Buey, vacunada; una mujer de 105 años de Herrera del Duque, vacunada; un varón de 64 años de Campanario, vacunado; un varón de 62 años de Don Benito, no vacunado; una mujer de 84 años de Fuenlabrada de los Montes, no vacunada; una mujer de 96 años de Castuera, vacunada y una mujer de 84 años de Talarrubias, vacunada.



El Área de Salud de Coria ha comunicado los fallecimientos de un varón de 93 años de Moraleja, vacunado; una mujer de 68 años de Moraleja, vacunada; un varón de 95 años de Moraleja, vacunado y un varón de 86 años de Hoyos, vacunado.



Finalmente, el Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha notificado el fallecimiento de una mujer de 55 años de Navalmoral de la Mata, vacunada, según informa la Administración autonómica en una nota de prensa.



DATOS DEL DÍA POR ÁREAS DE SALUD



En relación a los datos de la última jornada, Extremadura ha sumado este jueves un total de 3.039 nuevos positivos de Covid-19 confirmados, cifra inferior a los 3.199 comunicados este pasado miércoles.



Así pues, por áreas de salud, la de Badajoz ha notificado 877 casos positivos, tiene 62 pacientes hospitalizados, diez de ellos en UCI, y desde el comienzo de la pandemia ha registrado 355 fallecidos y 43.516 altas.



El Área de Salud de Cáceres ha notificado 526 casos positivos, tiene 51 pacientes ingresados, ocho de ellos en UCI, y acumula 548 fallecidos y 17.719 altas.



Al mismo tiempo, el Área de Salud de Mérida ha registrado 532 casos positivos, tiene 33 pacientes hospitalizados por Covid-19, cuatro de ellos en UCI, y acumula 266 fallecidos y 27.324 altas.



El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena ha notificado 344 casos positivos, tiene 31 pacientes hospitalizados, dos de ellos en UCI, y acumula 277 víctimas mortales y 17.267 altas.



De la misma manera, el Área de Salud de Plasencia ha registrado 218 casos positivos, tiene 28 pacientes hospitalizados, cuatro en UCI, y ha registrado desde el inicio de la pandemia un total de 242 fallecidos y 11.902 altas.



El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha notificado 112 casos positivos, tiene tres pacientes ingresados por Covid-19, ha registrado 118 fallecidos y ha dado 7.191 altas.



También el Área de Salud de Llerena-Zafra ha registrado 283 casos positivos, tiene diez pacientes ingresados y ha registrado un total de 140 fallecidos y 9.271 altas.



Finalmente, el Área de Salud de Coria ha registrado 147 casos positivos, tiene cinco pacientes hospitalizados por Covid-19 y ha registrado un total de 101 personas fallecidas y 6.541 altas.