El PP llama a la unidad en Extremadura para reclamar al Gobierno la A-43

El portavoz de Infraestructuras del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Víctor Del Moral, ha pedido a los representantes de las fuerzas políticas de la región que estén "unidos" en torno al proyecto de la A-43 para que el Gobierno vea una reivindicación "seria y razonable".



Así pues, en una comparecencia junto al portavoz del PP de Villanueva de la Serena, Manuel Lozano, y el de Don Benito, Ángel Luis Valadés, el diputado 'popular' ha insistido en que la autovía "tiene que construirse" porque es la mejor inversión para competir en igualdad de condiciones con otros territorios.



Igualmente, Del Moral ha subrayado que Extremadura necesita que el Gobierno de la nación "no aparte de su hoja de ruta" la construcción de la A-43 por el trazado que sea mejor para el interés general, "el que decidan los técnicos", pero que se haga y que para ello se utilicen los fondos de recuperación y resiliencia que tienen que llegar de Europa.



A su vez, el portavoz de Infraestructuras ha aseverado que ésta es una reivindicación que hay que abordar "sin frentismos", porque se trata de un proyecto en el que hay que estar "unidos para ser más fuertes", ha insistido.



Asimismo, Del Moral ha manifestado que los 'populares' creen que los alcaldes de Don Benito y Villanueva de la Serena son quienes "tienen que liderar un movimiento reivindicativo" por la A-43.



Sobre la actitud del presidente de la Junta, el portavoz de Infraestructuras del GPP ha insistido en que este debe entender que su papel "no es aplaudir a Sánchez haga lo que haga", y ha instado a los ediles socialistas a que "lo convenzan para que no permanezca en su servilismo", según informa el PP en una nota de prensa.



Por otro lado, Del Moral ha expresado que no se puede anunciar un proyecto como la unificación de Don Benito y Villanueva y al mismo tiempo "renunciar" a la construcción de la autovía, porque esta infraestructura permitiría dar salida a la "gran producción agroindustrial" de la comarca y llevarla hacia el Levante, Madrid o hacia el norte a través de la A-4, que conectaría con la futura A-43.

Al mismo tiempo, Del Moral ha afirmado que el trabajo político "comienza ahora", en contra de lo que señaló el alcalde de Villanueva en la presentación del proyecto de fusión.



Para el PP, lo primero es exigir "lo que es nuestro", aquello que es de los villanovenses, de los dombenitenses y de todos los extremeños, que es la autovía A-43.



Es lo que corresponde, ha añadido, aquello que "ya se había fijado y que sorprendentemente nos han quitado", ha dicho Del Moral. Además, ha reconocido que el anuncio del Gobierno de España de que renunciaba a construir la A-43 "cayó como un jarro de agua fría" porque es una infraestructura vital para el desarrollo de la comarca y de toda la comunidad autónoma.



El portavoz del GPP se ha referido también al anuncio de Miguel Ángel Gallardo y José Luis Quintana sobre una próxima reunión en el Ministerio de Transporte para pedir explicaciones del informe con el que el Gobierno se opone a la construcción de la autovía. Así, Del Moral ha insistido en que, para que esa reunión tenga éxito, lo primero es exigir a la consejera de Movilidad de la Junta que rectifique sus palabras valorando la "no construcción" de la autovía como una "buenísima" noticia.



MOCIONES EN AYUNTAMIENTOS



Del Moral ha anunciado que el PP presentará mociones en los ayuntamientos de Don Benito y de Villanueva, pero también en los municipios de la comarca que se sientan perjudicados por la no construcción de la autovía A-43.



En este sentido, el portavoz de Infraestructuras ha aclarado que en dicha moción no hay nada que no se pueda votar por cualquier concejal o alcalde de la zona. Por ello, desde el GPP se ha pedido a los cargos públicos de la comarca "valentía, generosidad y compromiso" con esta tierra para hacer posible la construcción de la autovía.



Por su parte, el portavoz del PP de Villanueva de la Serena, Manuel Lozano, ha expresado que la puesta de largo de la fusión de Don Benito y Villanueva no puede ser el árbol que impida ver el bosque, y que, siendo un proyecto "ilusionante" con el que se vuelca el PP, no se puede olvidar la conversión de la N-430 en autovía. En este sentido, Lozano ha citado el interés del mundo empresarial en que no se deje atrás la reivindicación de infraestructuras que son buenas para la zona y que no se vean solapadas por otros proyectos.



El portavoz del PP de Don Benito, Ángel Luis Valadés, ha coincidido en que el anuncio de la fusión de las ciudades es "una noticia de futuro", pero la fusión sin reivindicación no tiene sentido, y ahora "toca reivindicar" con más fuerza la mejoras de las comunicaciones o las instalaciones sanitarias que llevan siendo una lucha en la zona desde hace años. La política "tiene que seguir actuando" y no se puede dejar pasar "el tren de los fondos europeos", ha sentenciado.