Monago critica que Vara haya ido a por un "titular fácil" en vez de pedir "más recursos"

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha criticado la postura defendida por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Salamanca.



De este modo, Monago ha lamentado que lo "más importante" que haya propuesto el presidente extremeño es la posible utilización de mascarillas en invierno pero no haya "dicho ni pío" ante el reparto de fondos europeos, ni sobre la "necesidad urgente" de reformar el sistema de financiación autonómica, por lo que ha considerado que ha sido una "ocasión perdida".



El presidente del PP ha recalcado que el reparto del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dotado con 140.000 millones de euros, es un tema "vital" para Extremadura, pues la "maltrecha economía regional debe impulsarse con un reparto justo de dichos fondos" para "no quedarnos atrás".



Del mismo modo, Monago ha lamentado que Fernández Vara tampoco haya reclamado una reforma del sistema de financiación autonómica que, desde que fue aprobado en 2009 con José Luis Rodríguez Zapatero, está "perjudicando gravemente a la región, primando variables como la población".



Con lo ocurrido en esta jornada, se "confirman las sospechas" de por qué Vara no ha querido consensuar con el resto de grupos políticos con representación en la Asamblea de Extremadura su postura, antes de acudir a la Conferencia de Presidentes, ya que queda claro que "no iba a reivindicar nada a Sánchez".



Además, Monago ha sostenido que no entiende el "triunfalismo" de Fernández Vara por el anuncio de que el 55 por ciento de los fondos europeos lo vayan a gestionar las comunidades autónomas, ya que "de nada vale si la mayoría de esos fondos lo gestionan las más ricas" y a Extremadura le "dejan las migajas, como ya es una constante con Sánchez".



Por ello, Monago ha criticado que Vara haya "callado y aplaudido" el trato preferente a las regiones más ricas por parte del presidente del Gobierno, incluida la bilateralidad con Cataluña, que "dilapida el principio constitucional de solidaridad interterritorial", manifestando que Extremadura necesita un presidente que defienda sus intereses "y no un palmero de Pedro Sánchez".