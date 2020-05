Residencias mayores extremeñas suman 1.500 usuarios y 400 trabajadores positivos Covid-19

Ep.



Las residencias de mayores de Extremadura han registrado hasta el momento 1.500 usuarios y 400 trabajadores positivos de Covid-19, de los cuales 1.037 han recibido ya el alta (en el caso de los residentes) y 360 en el caso de los empleados.



Asimismo, en dichos centros residenciales hasta el momento se han realizado más de 7.000 test a profesionales y residentes; y se han contratado a casi 600 trabajadores para afrontar la pandemia (con una inversión de 3,6 millones de euros).



También, de los 241 centros públicos residenciales de mayores de la región 194 se han mantenido durante la pandemia como "libres" de Covid-19, y de los afectados 30 a días de hoy está igualmente sin afectados por coronavirus.



Al mismo tiempo, en una de las residencias más afectadas por la pandemia, la de El Cuartillo de Cáceres, con 75 personas fallecidas, restan aún 16 personas pendientes de resultado de PCR, y se espera en todo caso que "la semana que viene" dicho centro esté "libre de Covid".



Además, en dicho centro de la capital cacereña ya han sido dadas de alta durante la crisis 163 personas de entre todos los afectados.



Estos datos han sido facilitados por el director gerente del Sepad, José Vicente Granado, en comisión parlamentaria este miércoles en la Asamblea en respuesta a una pregunta del PP sobre situación de las residencias de mayores durante la crisis del Covid-19.



"No hemos ocultado ningún dato", ha espetado al respecto Granado, que ha defendido las medidas adoptadas en centros residenciales incluso "antes" de la declaración del estado de alarma por el coronavirus, y que ha destacado el plan de contingencia articulado, el cual entre otras circunstancias ha permitido --ha dicho-- que Extremadura esté siendo "de las comunidades que más altas está dando en las residencias".



En la misma línea, ha subrayado que la Administración regional ha venido repartiendo durante este periodo 233.00 mascarillas en centros residenciales quirúrgicas, 34.000 de FFP2, 880.000 guantes, 3.600 gorros, 22.000 batas, 5.500 monos y buzos, 9.000 pantallas protectoras, 4.000 botes de hidroalcohol, 1.600 gafas y 2.900 mandiles, además de termómetros.



CRÍTICAS DEL PP



Por su parte, la diputada del PP Consuelo Rodríguez Píriz ha pedido la dimisión del director gerente del Sepad por su "error", su "falta de previsión" y su "mala gestión" durante la crisis del Covid-19 en su departamento, y que a su juicio ha provocado el "abandono" de las residencias de mayores.



"Su gestión ha sido pésima y con unos resultados gravísimos. Le dimos nuestro voto de confianza pero tras la gestión de esta crisis se lo retiro de una forma absoluta y le pido que dimita", ha espetado la 'popular' a Granado, de quien ha considerado que "no está capacitado para gestionar una crisis como ésta".



En este sentido, ha afirmado Rodríguez Píriz que "los fallecidos en las residencias de mayores son su culpa (de Granado), por una razón, porque no envió materiales de protección, porque no les dijo que cerraran el centro con antelación, porque no hicieron test con la rapidez necesaria y porque se despreocuparon de ello". Asuma su responsabilidad, eso le va a hacer dormir mejor", ha dicho.



Así, la diputada del PP ha advertido de que la Administración regional "no lo ha hecho bien" en centros como la Asistida de Cáceres, donde "el 18 de marzo todos los pacientes con los trabajadores estaban el 18 de marzo cantando y bailando", lo que evidencia que "no" empezaron a tomar medidas "antes" del estado de alarma.



"No se puede mentir siempre. No se puede decir que se han hecho las cosas bien cuando se han hecho las cosas tan mal como se han hecho", ha incidido Rodríguez Píriz, quien ha señalado también que el Sepad tenía la "orden" de "no mandar equipos a las residencias que estaban libres, hasta que conseguían que dejaran de estar libre de Covid".



En esta línea, ha recordado que se han registrado 429 fallecidos durante la pandemia en residencias de mayores de la región "que sepamos"; y ha lamentado que Extremadura es la comunidad con la "mayor" tasa de letalidad en centros residenciales y "en El Cuartillo estarán llegando pronto a los 100 fallecidos".



"Ha sido la tormenta perfecta: un virus desconocido y un gobierno sin capacidad de reacción y sin visión de futuro", ha espetado la 'popular', quien ha criticado también que la Junta "silencia a los familiares" de residentes en La Asistida de Cáceres, así como "también amenaza a los trabajadores para que no hablen en prensa" sobre lo ocurrido.



ARGUMENTOS DEL SEPAD



Por su parte, el responsable del Sepad ha destacado que "se han hecho test en todos los centros con casos positivos", así como que "todos los trabajadores de centros residenciales tienen un test rápido hecho e incluso en algunos centros se han vuelto a repetir los test, y en aquellos casos que se han hecho necesario hacer las PCR se han hecho a las personas que lo han requerido o según los protocolos de salud lo requerían".



Al mismo tiempo, ha subrayado que "todos los centros residenciales han sido reforzados a nivel de personal y de material de EPI". "Todos nuestros centros según iban llegando los materiales han ido contando con el material de protección que necesitaban", ha dicho.



Asimismo, en cuanto a recursos humanos, Granado ha apuntado que "se han incrementado las plantillas de manera notable" y se han sustituido todas las bajas, y en los centros más afectados se han aumentado los profesionales sanitarios con ayuda del SES y los profesionales del Sepad.



Igualmente, todos los centros residenciales se han desinfectado por la UME y por las diputaciones, y en aquellos afectados y con más fallecimientos "se ha hecho más de una desinfección".



Finalmente, ha reconocido que los vividos han sido unos meses "muy duros, de mucha preocupación y de mucha ocupación" y ante los que desde la Administración autonómica han estado "constantemente en alerta para intentar prevenir e intentar evitar el mayor número de gente contagiada y el mayor número de fallecimientos".



"Hemos estado peleando duro para que esto no fuese a más. Y hoy día estamos teniendo también buenos resultados en nuestros centros, que cada vez van quedando más libre de Covid", ha dicho.