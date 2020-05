Monago ve "insuficiente" dotación a Extremadura para suplir gasto sanitario por Covid-19

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha calificado como "claramente insuficientes" los 157 millones de euros con los que el Estado va a dotar a Extremadura para suplir el exceso de gasto sanitario que la comunidad ha tenido que afrontar durante esta crisis sanitaria, lo que significa "apenas un 1,57 por ciento del total" que va a repartir entre las comunidades.



Y es que para el líder del PP regional, "una vez más Extremadura sale perdiendo" cuando gobierna el PSOE y tiene que repartir fondos a las regiones, a lo que ha recordado "lo perjudicial" que ha sido el sistema de financiación autonómica que "Vara aplaudió a Zapatero" y que prima la población sin tener en cuenta variables muy importantes para la región como son la baja densidad de población, el índice de envejecimiento o la dispersión geográfica.



"Una vez más no se ha tenido en cuenta el índice de envejecimiento, recordando que el 90 por ciento de los fallecidos provenían de las residencias de mayores, ni tampoco se ha tenido en cuenta la dispersión geográfica, que supone un altísimo coste al tener que "ofrecer una atención sanitaria decente en todos y cada uno de los rincones de Extremadura", ha subrayado el presidente del PP.



De este modo, Monago ha explicado que "no es lo mismo tener residencias de mayores en grandes ciudades con varios hospitales, que en pueblos muy alejados" donde sólo llegan "ambulancias de tercera", según ha criticado en una nota de prensa.



Así, a su entender, al no tener en cuenta estos criterios, "los que salen ganando vuelven a ser los de siempre, los que se benefician de la insolidaridad con regiones como Extremadura".

"Con el PSOE gobernando, la España vaciada, será cada vez más vaciada y Extremadura, más pobre y maltratada", ha aseverado.



Por el contrario, Monago ha afirmado que el Gobierno prima en el reparto de los fondos los ingresos en UCI o las hospitalizaciones cuando en Extremadura "ha sido un clamor" que dejaban a los mayores en las residencias "mientras muchas plazas de UCI estaban desocupadas" e, incluso, la Junta "sacaba pecho por la baja ocupación y ofrecía a otras comunidades plazas mientras nuestros mayores no las pisaban y ahora nos penalizan por ello".



También ha destacado que se prime el número de positivos confirmados, algo que "claramente perjudica a Extremadura" porque "no se han hecho test masivos", algo que se ha criticado desde el sector sociosanitario de las residencias a los sindicatos y los colegios de médicos.



"Y todo esto ocurre con un presidente de la Junta que no reclama y que no reivindica", ha aseverado Monago, afirmando que Fernández Vara "hace la estatua con Sánchez y está en modo silencio".



Además, ha pedido al socialista que diga la verdad sobre lo que realmente ha reivindicado en la última reunión de presidentes porque "lo que le interesa no es precisamente hablar de la salud" y "nada tiene que ver con nuestro futuro".



Y es que "con Fernández Vara, Extremadura siempre saldrá perdiendo porque piensa en su futuro y no en el de todos los extremeños", ha finalizado el presidente de los 'populares' extremeños.