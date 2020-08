Cimarro: El aforo medio del Festival Mérida ha sido del 47%, cumpliendo escrupulosamente

Junto al Presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en la rueda de balance de la 66 Edición del Festival de Mérida, su director, Jesús Cimarro, ha subrayado que, a lo largo de las 26 funciones, en el Teatro Romano de Mérida, se ha registrado de media 47% de aforo, de un total de 50%, es decir, 34.747 espectadores.

De esta forma, Cimarro ha añadido que así lo refleja "los planos de las butacas, de cómo han estado colocadas la gente", matizando que "es verdad fotografías de un espacio semicircular como es el Teatro Romano podrían ser engañosas" y, por tanto, "posiblemente, mucha gente se sorprendería de las afirmaciones realizadas de forma gratuíta".

A este respecto, ha explicado que, al teatro, la gente viene en grupos familiares o de amigos, por tanto, podía haber 5 personas juntas o, 10 o, 3 y, la realidad era que, cuando se les quería separar, ellos no querían, porque querían estar juntos y, en verdad, esos espectadores se han sentado, responsablemente utilizando su mascarilla y su gel y, viendo la función y, "hasta el momento, no ha sucedido nada".

De esta forma, ha insistido en intentar normalizar la actividad de nuestra cotidaneidad, "porque sino este país y el mundo entero lo va a pasar my mal de aqui en adelante" y, con el Festival, "creo que si hemos dado un ejemplo y si podemos demostrar que se han hecho las cosas como nos han marcado".

Sobre lo establecido, Cimarro ha recordado que, se redujo el aforo del 75% permitido por Ley al 50% recomendado por las autoridades, en un tiempo record, "hicimos un trabajo que puede tardarse semanas en horas y, desde el primer viernes, en Mérida y en Medellín, se cumplió".

Con ésto, ha recalcado que "yo si sé como se han hecho las ventas, posiblemente, los que han criticado no lo saben, yo tengo el control de cada una de las personas que han comprado entradas, nombres, apellidos, emails y teléfonos, para hacer un rastreo, si hubiera sido necesario".

Para Cimarro, "no se puede estigmatizar las cosas, he estado callado hasta hoy y, es la mejor manera, cuando la gente se cree sus propias mentiras es mejor no hacer ni caso, porque yo si puedo demostrar cómo se han hecho las ventas en este Festival".

La 66 Edición del Festival de Mérida "ha demostrado al mundo que siguiendo las normas que marcan las autoridades sanitarias, la cultura y el teatro es seguro y, pueden y deben seguir adelante"; y, "este llamado modelo que muchos han estado siguiendo con detenimiento, dentro y fuera del país, va a propiciar que se desarrollen temporadas teatrales y culturales, a partir de septiembre".

Para finalizar, Cimarro ha concluido que "ésto ha sido día a día, esto es una fotografía en continúo movimiento, porque el país ey el m2undo ha estado cambiado en la toma de decisiones y, cuando Gobierno Autónomoas las toman, puedo estar de acuerdo o no pero, como Director del Festival, asumí las responsabiidades".

En este sentido, ha puntuallizado que, "cuando me ponga la chaqueta de Presidente de la Federación de Empresarios del Espectáculos daré mi opinión de lo que se está haciendo en las regiones sin contar con los sectores, creo que hay que sentarse con todos para pactar las decisiones, porque si no se toman en conjunto esto puede ser una situación difícil".

A su entender y, como su opinión personal, ha señalado que "se están tomando decisiones de suspensiones a tabla rasa, cuando hay que sentarse y estudiarlo bien porque nos podemos cargar no sólo el sector de la cultura, sino la economía del país, es clave el equilibriio entre la salud, la seguridad y la economía y, eso hay que buscarlo".