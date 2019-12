La Diputación de Badajoz adquiere más de 500 desfibriladores para centros educativos

La Diputación de Badajoz ha adquirido más de 500 desfibriladores en aras de avanzar hacia una provincia cardiosaludable y dentro de un proyecto en cuya segunda fase se están repartiendo este tipo de dispositivos entre los centros educativos.



En concreto, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha presentado este martes, día 10, en Campanario, la segunda fase del proyecto de 'Provincia Cardiosaludable', que en esta ocasión va a llegar a los centros educativos y en el marco del cual serán más de 500 desfibriladores los adquiridos en total.



Gallardo presentó en mayo de 2017 este proyecto, en cuya primera fase se entregaron desfibriladores a 208 municipios, impartiendo formación básica para su uso a aproximadamente 500 personas.



En la segunda fase, que se desarrolla en la actualidad, se están instalando desfibriladores en todos los colegios de Infantil y Primaria de la provincia y, en concreto, en un total de 298 centros educativos, entre colegios públicos, concertados y Centros Rurales Agrupados (CRA), como el colegio Nuestra Señora de Piedraescrita de Campanario que ha visitado este martes Gallardo.



Los desfibriladores de esta segunda fase incorporan como novedad que están conectados al 112, ha señalado la Diputación en una nota de prensa en la que ha agregado que, una vez se vaya a usar el aparato, se contactará de forma inmediata con el teléfono de emergencias, al objeto de activar de manera urgente toda la cadena de supervivencia.



El sistema permite además introducir otros números de teléfono (personal formado de los centros) de modo que les llegaría SMS, advirtiéndoles que el desfibrilador está en uso para que puedan acudir a ayudar.

"Por tanto, dentro del objetivo de la Diputación de avanzar hacia una provincia cardiosaludable, la institución ha costeado la adquisición de 506 desfibriladores", añade.



INVERTIR EN SALUD



Miguel Ángel Gallardo ha valorado la puesta en marcha de este proyecto, que busca "proteger los corazones de los que más queremos" y ha recordado la figura de la anterior presidenta de la Sociedad Extremeña de Cardiología, María Reyes González, que le "convenció de la necesidad de invertir en salud" mediante la adquisición de los desfibriladores, que ha extendido por toda la provincia.



"En definitiva, resulta muy barato y además salvan vidas. Con que salvemos una habrá merecido la pena", ha agregado, para señalar que esta iniciativa incide en la vida de la gente "con mayúsculas".



El gerente del área de salud Don Benito-Villanueva, Francisco Javier Valadés, ha agradecido por su parte a la Diputación de Badajoz y a su presidente que se hayan convertido en referentes en cuanto a cardioprotección se refiere.



En este sentido, ha incidido en la necesidad de que la población no solo esté informada, sino que también esté formada en la desfribilación. De ahí que se quiera enseñar a los escolares de 6 años en adelante cómo se maneja este aparato.



Por su parte, la médico del 112 Isabel Carpallo ha insistido en la importancia de un dispositivo como éste a la hora de salvar vidas y ha resaltado que los ocho primeros minutos son esenciales para salvar una vida por lo que si se tiene un desfibrilador cerca "todo es más fácil", mientras que el alcalde de Campanario, Elías López, ha agradecido la labor de la Diputación de Badajoz al "proteger el corazón de los pueblos".



REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR



La presentación de esta segunda fase en el CID La Serena-Vegas Altas de Campanario ha servido también para dar a conocer un proyecto piloto que se va a poner en marcha en el área de salud Don Benito-Villanueva y que contará también con la colaboración de la Diputación de Badajoz.



La iniciativa se denomina 'El saber RCP ayuda, no te pares' y a través de la misma se darán a conocer técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) a la población sin formación sanitaria, centrándose fundamentalmente en niños de los centros educativos, personal de instalaciones deportivas y fuerzas de seguridad.



En la presentación, se ha recordado que aproximadamente 40.000 personas sufren al año una parada cardiorrespiratoria en España, ocasionando aproximadamente 100 muertes al día. Entre el 60 por ciento y el 80 por ciento de ellas se produce en el medio extrahospitalario, donde en el 80 por ciento de los casos suele haber un testigo no profesional presente, que en la mayoría de los casos desconocen las maniobras de reanimación cardiopulmonar.



De cara a implementar el proyecto de provincia cardiosaludable, la Diputación de Badajoz se ha sumado a esta iniciativa piloto adquiriendo el material necesario para impartir los talleres de reanimación cardiopulmonar.



En concreto, la Institución Provincial ha dotado a los 14 centros de salud del Área Don Benito-Villanueva de 42 bustos y 14 bebés (muñecos) para poder establecer una formación dirigida a toda su población de influencia, en concreto habrá tres bustos y un bebé por centro de salud.