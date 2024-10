Unidas logra sacar adelante iniciativa para asegurar salud en el trabajo en ITV privadas

El diputado, Joaquín Macías, ha defendido que las medidas aplicadas en las ITV públicas frente a las altas temperaturas se extiendan a las privadas porque "los trabajadores que hacen trabajos iguales, hay que tratarlos de la misma manera"

Unidas por Extremadura ha logrado sacar adelante una iniciativa para que la Junta de Extremadura proteja por igual a los trabajadores de las ITV públicas y a los de las privadas.

El diputado Joaquín Macías ha defendido esta iniciativa, que ha recibido el voto favorable de todas las formaciones políticas, menos del Partido Popular, porque considera que "los trabajadores que hacen trabajos iguales, hay que tratarlos de la misma manera".



De esta forma, la propuesta plantea que se establezca un periodo de negociación con las empresas concesionarias de las ITV y los sindicatos para que el próximo "se tomen todas las medidas recogidas en la legislación de prevención de riesgos laborales frente a las altas temperaturas".



"Este verano –ha relatado Macías- se han producido desvanecimientos de trabajadores, e incluso de clientes, debido al calor".

El diputado ha explicado que en las ITV se llegan a alcanzar altas temperaturas, hasta 45 grados, debido a las propias particularidades de los espacios y al calor que generan los vehículos. "No hay quien pare ahí en determinados días de verano a determinadas horas", ha insistido el diputado.



Por ello, no comprende cómo el gobierno del Partido Popular no ha extendido la reducción horaria y las otras medidas que adoptó para las ITV públicas a las que están gestionadas de manera privada.

"Como la Consejería no lo ha hecho directamente, le traemos esta propuesta", ha dicho durante su defensa en la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda de la Asamblea.



Además de la reducción horaria, la propuesta plantea que se incluyan en los pliegos de condiciones de los próximos concursos para la gestión de las ITV otras medidas para asegurar la salud en el trabajo ante las altas temperaturas, tales como la rotación en los puestos de trabajo, el suministro de agua fresca, otro tipo de ropa o el establecimiento de una zona de descanso a temperatura adecuada.