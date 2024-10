Gallardo destaca la "actitud propositiva" del PSOE en relación sobre los PGEx para 2025

Ep.



El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha destacado la "actitud propositiva" de su partido en relación a las cuentas para 2025 y ha criticado que las medidas ofrecidas por su formación "todavía no han sido valoradas" por la Junta.



"Nosotros hemos tenido en todo momento una actitud propositiva cuando debiera ser el gobierno --de la Junta-- quien propusiera y quien dijera que está dispuesto a renunciar, porque vive en una inmensa minoría", ha aseverado.



No obstante, ha insistido Gallardo en que el PSOE siempre ha tenido presente y va a "mantener" que, dándole "lo mismo lo que le ocurra al gobierno del Partido Popular" no le "da lo mismo lo que le ocurra a Extremadura".



Así, ha dicho que el acuerdo al que los socialistas extremeños quieren llegar para que "se beneficien los extremeños" de cara a las cuentas se basa en la capacidad de su formación "para renunciar, pero también para exigir".



"Y esa misma capacidad es la que exigimos a la señora Guardiola para que renuncie, también exija y se pueda llegar a un acuerdo. Pero estamos a la espera. Nosotros estamos abiertos a cualquier propuesta", ha incidido.



Miguel Ángel Gallardo ha realizado estas declaraciones tras visitar la Escuela Infantil Rural de la localidad cacereña de Herreruela y a preguntas de los medios sobre las negociaciones de la Junta con los distintos grupos políticos respecto a los presupuestos para 2025.