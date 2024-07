Vox hará una oposición "firme" en Extremadura y advierte que irá "iniciativa a iniciativa"

Ep.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha avanzado que su grupo realizará una oposición "muy firme" en la cámara regional y ha advertido que irá "iniciativa a iniciativa" y "presupuesto a presupuesto".



"Vamos a seguir trabajando por y para Extremadura, por y para España. Nosotros vamos a ejercer una oposición, en la que ya estamos, una oposición firme, una oposición muy firme", ha avanzado tras romperse el acuerdo de gobernabilidad entre PP y Vox que hizo presidenta de la Junta a la 'popular' María Guardiola.



Así, en la primera declaración pública de Vox en la región tras la ruptura del pacto, Fernández Calle ha asegurado, no obstante, que Vox tenderá la mano y apoyará las propuestas que entienda que son "buenas para Extremadura".



"Del mismo modo que nosotros esperamos que las propuestas que sean buenas para Extremadura, las iniciativas que sean buenas para Extremadura y que nosotros pongamos encima de la mesa, sean apoyadas, quid pro quo", ha asegurado este martes tras la reunión de la Junta de Portavoces.



VOX SEGUIRÁ SIENDO "FIEL" A SUS PRINCIPIOS



En este sentido, ha recalcado que Vox seguirá siendo "fiel" a sus principios, a sus votantes, a sus proyectos políticos y a sus programas electorales. "Otros son los que cambian. Nosotros nos mantenemos siempre en la misma postura, guste más o guste menos", ha apuntado.



De este modo, y aunque ha considerado que es una "decisión inédita" en la democracia española que un partido, por "voluntad propia", salga de cinco gobiernos, ha subrayado que Vox no va a ser "cómplice de la inmigración ilegal", al tiempo que ha insistido en que están "antes" sus votantes, ideas y la manera en que la que dicho partido entiende que sirve a Extremadura y a España que "ningún sillón".



También ha afeado que el acuerdo del PP sobre los menores migrantes, llega tras "meses de acercamiento" de los 'populares' al PSOE, ya que pactaron, ha recordado, la presidencia de la Comisión Europea, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas y "se están repartiendo" los jueces en el Consejo General del Poder Judicial.



En su intervención, Óscar Fernández Calle ha recordado que el gobierno de coalición en Extremadura entre PP y Vox nació con unas "circunstancias excepcionales", al preferir el PP dar la presidencia de la Asamblea al PSOE, aunque Vox, como ha dicho, mirando "exclusivamente por el bien de Extremadura", cedió "parte" de su programa para poder llegar a un acuerdo con el PP, llegando a soportar "insultos".



Al respecto, ha incidido en que la voluntad durante este año de llevar a cabo las medidas de Vox contenidas en el acuerdo por parte del PP ha sido "muy escasa" y con reticencias", aunque, por otro lado ha reconocido que sí se han llevado a cabo otras medidas coincidentes en los programas de ambos partidos y que han sido "beneficiosas" para los extremeños.



Por ello, ha considerado "sintomático" que lo primero que haya hecho la presidenta de la Junta, María Guardiola, una vez que se ha roto el pacto haya sido "tender la mano" a Unidas por Extremadura y al PSOE. "Nos parece curioso y nos parece sintomático y el colofón de cómo se estaban llevando las cosas durante este último año por parte del PP", ha dicho.



También, y a preguntas de los medios por el hecho de que la inmigración no figuraba entre los puntos del acuerdo de gobernabilidad en Extremadura, el diputado de Vox ha dicho que se supone que iba a haber "lealtad" a la hora de las cuestiones "sustanciales", estuvieran éstas en el pacto o no, ha dicho.



"Por lo tanto, cuando un gobierno de coalición minusvalora la opinión de su socio ni le pregunta o no lo tiene en cuenta cuando ese socio muestra de manera tan tajante como lo hemos hecho nosotros su posición, entendemos que es un síntoma de deslealtad", ha asegurado.



ACTA DE SENADOR DE GORDILLO Y PERMANENCIA DE HIGUERO



También, y preguntado por el acta de senador por designación autonómica que ostenta el diputado de Vox en la Asamblea Ángel Pelayo Gordillo, ha asegurado que su grupo parlamentario no cederá este puesto porque "lo hecho, hecho está y, además, está bien hecho".



Así, ha recordado que Gordillo fue designado senador por la Asamblea de Extremadura con 61 votos a favor de 65 totales. "Si el PP busca la dimisión o la entrega de su acta de senador, entiendo que también tendrá que entregar el PP la presidencia", ha señalado.



Asimismo, y sobre la permanencia de Ignacio Higuero como consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, puesto al que llegó designado por Vox, Óscar Fernández Calle ha criticado que se afiliase a Vox cuando fue nombrado consejero y abandone el partido cuando le han dicho que deje dicho puesto.



"Si el señor Higuero se levantó el viernes por la mañana, después de visitarle las musas y dice que él quiere seguir, que él quiere continuar como consejero y quiere salir de Vox nosotros no tenemos ninguna pega, le abrimos la puerta", ha apuntado.



No obstante, ha recordado que Ignacio Higuero afirmó el jueves a las 11,00 horas que él estaba a las órdenes de lo que decidiera Santiago Abascal, por lo que ha criticado que el pasado viernes los diputados extremeños de Vox se enterasen de que "había mentido a todos los extremeños".



De este modo, y preguntado por si se siente traicionado, Fernández Calle ha reconocido que personalmente sí se siente así. "Yo, Óscar Fernández, que además estuve allí apoyándole en el Jerte, que además le llamé por la noche. Él ya sabía todo lo que iba a hacer. Mintió a los extremeños y me mintió a mí", ha dicho.



Por otro lado, y a preguntas por la retirada, por parte del PP, de una iniciativa para que Vox entrase en la Mesa de la Asamblea, el diputado autonómico ha considerado este hecho "muy sintomático", mientras que respecto a la comisión de investigación del regadío en Tierra de Barros, en la que PP y Vox compartían sintonía, Fernández Calle ha asegurado que la misma seguirá y su formación defenderá que el proyecto "deber salir adelante".



Respecto al cese, acordado este martes por el Consejo de Gobierno de dos altos cargos de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, ha precisado que este departamento "ya no es una consejería de Vox".



"Ni depende de Vox, ni el consejero es de Vox, e independientemente, no sé si se ha dado de baja o no, pero si no se ha dado de baja debería hacerlo, debería hacerlo si le queda un poquito de hombría", ha apuntado.



En este sentido, ha asegurado que, si el presidente de su partido le dice que debe abandonar su cargo o puesto, él se va "al segundo siguiente". "Si a mí me pide mi presidente que yo dimita, dimito antes de bajarme de aquí", ha aseverado.



Finalmente, y a preguntas de si Vox apoyaría una moción de censura o una cuestión de confianza que presentase el PSOE o Unidas por Extremadura, Óscar Fernández Calle ha dicho que "cuando se planteen, si se plantean, que parece que no se van a plantear", ya aportaría la posición de su partido.