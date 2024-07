Vox considera que el primer año de legislatura ha sido "muy positivo" en materia de empleo

Ep.

El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha considerado que el primer año de legislatura del Ejecutivo regional constituido por PP y Vox ha sido "muy positivo" en materia de empleo y se ha mostrado convencido de que en lo que queda se ahondará en la mejora de los datos.

Fernández Calle ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa en la que ha valorado los datos de paro de junio conocidos este martes y que en la región arrojan un descenso de 1.920 personas, un 2,6 por ciento menos que el mes anterior y un 7 por ciento menos que el mes de junio del año pasado.

Así, ha mostrado su satisfacción ante el hecho de que se haya conseguido un "récord histórico" al llegar a los 71.834 parados, aunque ha considerado que esta cifra le sigue pareciendo "71.834 tragedias". "Seguiremos trabajando, evidentemente, para disminuir en todo lo posible ese número", ha asegurado.

El portavoz parlamentario de Vox también ha destacado que Extremadura tiene el sexto mejor dato de toda España y que sigue la "tendencia positiva" desde que tomó posesión el actual gobierno. "Se siguen mejorando los datos con respecto al conjunto de España. Vamos cada vez cogiendo mejor y mayor velocidad de crucero", ha aseverado.

De la misma forma, Fernández Calle ha puesto en valor que se haya registrado en junio "otro máximo dato histórico" en relación a los afiliados a la Seguridad Social, con 419.000 en Extremadura, algo que le "satisface mucho".

"No nos conformamos, nosotros vamos a seguir trabajando en pos de que estos datos de paro disminuyan cuanto más rápido posible sea, pues, evidentemente, mucho mejor", ha asegurado, además de valorar la presentación de un plan para nuevos autónomos por parte del Ejecutivo regional.

"Esas son las medidas que el gobierno, donde está Vox, está impulsando y de las cuales nos sentimos tremendamente orgullosos y, además, muy esperanzados en que seguirán dando sus frutos como hasta ahora", ha recalcado.

RECLAMA CONOCER EL NÚMERO DE FIJOS DISCONTINUOS

De la misma manera, Vox ha reclamado conocer cuál es el número concreto de fijos discontinuos. "Seguimos reclamando que eso sea público y notorio, porque hasta que eso no sea público y notorio y no esté medido, los datos que se dan no son exactos ni son correctos al cien por cien", ha recalcado Fernández Calle.

"Nosotros en general les puedo decir que estamos satisfechos de cómo van las cosas pero en modo alguno estamos todavía contentos, estaremos contentos cuando esos 71.000 parados no existan, ese será el objetivo a mayores y en cualquier caso cuando vayan disminuyendo de manera progresiva y cuanto más rápido mejor", ha subrayado.

Por otro lado, y a preguntas de los medios sobre la posición de su partido respecto al reparto de menores migrantes no acompañados, el portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura se ha remitido a las palabras pronunciadas por los portavoces de la formación a nivel nacional.

Así, y sobre el caso concreto de Extremadura, Fernández Calle ha reconocido que en el pacto suscrito en la región no se habla sobre el tema de los menores migrantes.

"No obstante, y aunque en el pacto, en las 60 medidas del pacto, no esté incluido y no se haga referencia al tema de los menas, nosotros creemos que el PP es consciente de que gobierna en coalición con Vox y que los asuntos troncales, los asuntos fundamentales, los asuntos importantes que tiene que llevar a cabo un gobierno se tienen que discutir de manera interna y de manera consensuada. Apelamos a ello", ha señalado.