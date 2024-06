Rechazada propuesta PSOE para crear Centro Atención 24 h. a Víctimas de Violencia Sexual

Ep.

Los grupos parlamentarios de PP y Vox han rechazado este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura una propuesta de impulso presentada por el Grupo Socialista para instar a la Junta a ejecutar el proyecto del Centro Regional de Atención de Crisis 24 horas a las Víctimas de Violencia Sexual en la sede prevista en Mérida, y que ha contado con el apoyo de Unidas por Extremadura.

Una propuesta que ha sido rechazada ya que, según ha explicado la diputada del PP Teresa Tortonda, estos centros "se van a ejecutar de manera íntegra en las sedes previstas por este Gobierno, que son Mérida, Cáceres, Badajoz y Plasencia", y se van a hacer "con la rapidez que no tuvo" el anterior Gobierno socialista.

Por este motivo, el PP ha presentado una enmienda de sustitución a esta iniciativa, que ha sido rechazada por el PSOE, por lo que finalmente se ha votado la propuesta inicial del Grupo Socialista, que no ha salido adelante.

En la presentación de la propuesta de impulso, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Teresa Nuria García Ramos ha lamentado que "la forma más diabólica de ataque a los cuerpos de las mujeres" es la violencia sexual, que han sufrido "muchas mujeres a lo largo de la historia" y que provoca que tengan "miedo a ser violadas y agredidas".

"Esta violencia tiene su origen en el machismo y las mujeres tenemos derecho a vivir seguras y en libertad", ha resaltado García Ramos, quien ha alertado del incremento de un 32,4 por ciento de los delitos de agresiones sexuales en 2023.

Ante el "aumento de la violencia sexual como una de las manifestaciones más crueles de la violencia machista", se hace "necesario diseñar estrategias y poner en marcha un plan de acción", por lo que el Gobierno puso en marcha el Plan España te protege, y que contemplaba la puesta en marcha en las comunidades autónomas de los centros de crisis de atención 24 horas a las víctimas de violencia sexual.

En este marco, García Ramos ha recordado que "Extremadura dispuso la elaboración de un proyecto regional con sede en Mérida conectado con sucursales en las Casas de la Mujer de Cáceres y Badajoz", con el objetivo de "responder con la mejor respuesta institucional y con la mayor de las diligencias a través de estos centros de crisis".

La diputada socialista ha valorado que el Gobierno anterior presidido por Fernández Vara "diseñó construir esta nueva respuesta especializada a las víctimas de violencia sexual", que a su juicio deben "disponer de atención psicológica, sanitaria, jurídica, social, tanto ellas como sus familiares y entornos que lo precisen".

Sin embargo, García Ramos ha lamentado que con el cambio de Gobierno, este proyecto "está sufriendo cambios sustanciales en sus objetivos, con el consiguiente perjuicio y agravio para las mujeres de Extremadura", ya que según ha dicho, "el gobierno de María Guardiola ha cambiado el modelo y la filosofía de estos centros y demuestra un profundo desconocimiento de las especificidades que requiere esta violencia, la violencia sexual", ha criticado.

La diputada socialista ha concluido el nuevo Ejecutivo extremeño "no cree en la política de igualdad, nunca ha creído y este es un proyecto que les queda grande", tras lo que ha considerado que "no se trata de tener cuatro centros, se trata de tener lo mejor para Extremadura, no es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad", ha concluido.

El PP REAFIRMA QUE SE HARÁ "CON RAPIDEZ"

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Popular Teresa Tortonda ha reafirmado que "las Oficinas de Igualdad no se van a cerrar", tras lo que ha lamentado que el objetivo de esta iniciativa del PSOE "es cuestionar las políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género del Gobierno de la presidenta María Guardiola".

Ante esta situación, la diputada del PP ha criticado la "demagogia e hipocresía" con la que a su juicio actúa el PSOE en esta materia, ya que ha señalado que ante la "auténtica aberración" que suponen los datos de agresiones sexuales, "habrá que replantearse las políticas que desde la izquierda y la extrema izquierda se ha puesto en marcha".

En ese sentido, Tortonda ha aseverado que "los centros de crisis 24 horas se van a ejecutar con la rapidez" que el anterior gobierno socialista "no tuvo", y ha añadido que "se van a ejecutar de manera íntegra en las sedes previstas por este Gobierno, que son Mérida, Cáceres, Badajoz y Plasencia", ya que de esta forma "se le da respuesta a la Extremadura rural", ha dicho.

"Ahora la premura es que lo que ustedes no hicieron en tres años lo tiene que hacer este Gobierno casi que en nueve meses", por lo que la diputada del PP ha instado al PSOE a "ser un poco más razonable".

UNIDAS POR EXTREMADURA

Por su parte, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández también ha aludido al incremento de los delitos de agresión sexual en la región durante el pasado año, lo cual "es un problema absolutamente de todas".

Así, Fernández ha confiado en que finalmente se hagan esos centros, tal y como ha señalado la diputada del PP, aunque considerado que si hubiera sido una prioridad, "debería haber sido una urgencia", y no "empezar a licitarlo ahora, un año después" de constituir el Gobierno, por lo que "muy prioritario, creo que no es".

La diputada de Unidas por Extremadura lamentado que la violencia de género "constituye uno de los problemas graves y urgentes" de la sociedad actual, algo que "no se limita a horarios de oficina", sino que "ocurre en cualquier momento".

Por este motivo, es necesario "contar con lugares donde las víctimas puedan acudir en cualquier momento con una atención multidisciplinar es crucial para ofrecer una respuesta clara e inmediata" a esta situación, ha señalado Fernández, quien ha avanzado que "como no puede ser de otra manera" su grupo parlamentario va a apoyar esta propuesta del PSOE.

VOX CRITICA LA "HIPOCRESÍA" DEL PSOE

Finalmente, el diputado de Vox Álvaro Sánchez Ocaña ha lamentado que "España es hoy un país más inseguro que hace una década, y tanto en Extremadura como en Madrid, Barcelona y el resto de CCAA se han incrementado las agresiones sexuales, algo que ha achacado por una parte a la ley de 'Solo si es sí', que "permite que violadores puedan salir a la calle", y que "atenta contra el espíritu real de la norma, que es proteger a la mujer".

Por otra parte, también ha responsabilizado a "la emigración masiva, incontrolada" que desde el PSOE "fomentan y apoyan", tras lo que ha resaltado que "un porcentaje alto de las violaciones son cometidas por personas de nacionalidad extranjera", ha dicho.

"Las mujeres están más inseguras hoy que hace unas décadas", ha asegurado el diputado de Vox, quien ha criticado la "hipocresía de la izquierda", que "mientras se dedican a abrir las puertas de nuestras fronteras y a fomentar la emigración ilegal, dicen al mismo tiempo defender los derechos de las mujeres, a la par que sueltan cada día que pasa más y más violadores reincidentes", ha asegurado Sánchez Ocaña.

Finalmente, Sánchez Ocaña ha resaltado que este proyecto de 24 horas ha sufrido "cambios a mejor" con el nuevo Gobierno, ya que a la sede que estaba prevista en Mérida "se van a añadir otras en Plasencia, Cáceres y Badajoz", ha resaltado.