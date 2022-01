CCOO reclamará que Extremadura esté en el Corredor Atlántico y la Vía de la Plata

Ep

El sindicato CCOO en Extremadura exigirá que el Pacto por el ferrocarril reivindique al Gobierno de España que la región extremeña también esté en el Corredor Atlántico, "sobre todo" para recuperar la Vía de la Plata, "tan necesaria" para poder vertebrar la comunidad con el norte y con el sur de este país y para tener una salida "natural también hacia Europa".



"¿Que tengamos que seguir peleando por que estos fondos lleguen para mejorar nuestra posibilidad de poder tener unos medios de transporte muchos más idóneos? Por supuesto y esta es la oportunidad", ha señalado la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, que ha sostenido que hay fondos "suficientes" con los europeos, y que sería unos 250 millones de euros lo que costaría volver a poner en marcha "en las mejores condiciones" la Vía de la Plata.



Ha remarcado además que es "muy compatible" y además "complementario" con el Corredor Mediterráneo, y que es uno de los "retos" que desde esta comunidad, y "sobre todo" desde CCOO, quieren trabajar, como también ha exigido a los grupos parlamentarios que vuelvan al Pacto por el ferrocarril para "pelearnos juntos" por esta cuestión.



"Y también cohesión y responsabilidad, porque ya pusieron palos en las ruedas al inicio de este proceso, cuando se iba a trabajar en Europa las cuantías de estos fondos y ya desde los partidos de derecha estaban bloqueando esta situación", ha continuado Chacón, para quien "no es de recibo" y "no hay quien lo entienda y menos en esta comunidad" que se estén cuestionando las cuantías que van a venir a la comunidad "poniendo en jaque, como lo quieren hacer, los fondos europeos".



Unos fondos que "van a servir precisamente para hacer más país, mejor país, y en definitiva hacernos mejores personas y tener más democracia, y eso no podemos evitarlo y la derecha no puede jugar a a eso", según la dirigente sindical, que ha exigido también responsabilidad a esos partidos de derecha y en concreto del Partido Popular, "que tiene vocación parece ser de Gobierno", porque "no puede estar en contra de la mayoría que nos vamos a beneficiar de estos fondos".



"Ya nos pasó con la Reforma Laboral, nos ha pasado con las pensiones, nos ha pasado con el salario mínimo interprofesional, no sé qué es lo que quieren representar, si a toda la ciudadanía, poniéndose en contra de los derechos que tanto trabajo nos está costando recuperar", ha hecho hincapié Encarna Chacón, que ha defendido que los fondos de recuperación europeos son una herramienta de mejora.



Así lo ha señalado la secretaria general de CCOO de Extremadura en declaraciones a los medios en la sede del sindicato en Badajoz acompañada del secretario de la Escuela de Trabajo Confederal de CCOO, Joan Coscubiela, con motivo de la presentación de las jornadas 'El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Una mirada sindical'.



PREOCUPACIÓN Y OPORTUNIDAD



Sobre dicha jornada, Chacón ha explicado que, desde Comisiones Obreras, están "muy preocupados" por la situación actual, pero también ven "una gran oportunidad" en la misma, razón por la cual están trabajando con la dirección del sindicato y quieren reflexionar sobre "estas oportunidades" que para el sindicato "es como el Plan Marshall", de la mano de unos fondos europeos en torno a unos ejes "muy concretos" como el de la transición ecológica "necesaria" si se quiere salvar el planeta.



Otro eje es el de la igualdad de género, "que es una exigencia de que en el siglo XXI mujeres y hombres tengamos la misma realidad de trato, tanto formal como real"; junto con la digitalización y la cohesión territorial, "tan importante" en un país como España y "necesaria" en regiones como Extremadura.



De este modo, ha destacado que ven "una gran oportunidad" de financiación para proyectos que cumplan esos objetivos y que, desde Comisiones Obreras, quieren "estar" tanto en los propios diseños como en la evaluación de los mismos, al hilo de lo cual ha recordado que a nivel de la Junta de Extremadura "sí que parte" de estos fondos lo están trabajando a través del diálogo social, como el plan de turismo para la región dotado con 90 millones de euros.



Una cuantía que viene de estos fondos de recuperación y que se va a implementar para mejorar el empleo, la formación y para la creación de empleo, ha concluido, para referirse a otros planes y proyectos que se han firmado y trabajado con la Junta "precisamente" para dotar a la región de "más recursos".



FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA



Por su parte, Joan Coscubiela ha explicado que se trata de una sesión de formación de dirigentes sindicales, en este caso de Extremadura, que forma parte de un proyecto de formación sociopolítica de los dirigentes de CCOO en el marco de la Escuela del Trabajo; así como que el objetivo fundamental es profundizar en el conocimiento de lo que significan los fondos europeos Next Generation y exponer "de manera clara la gran potencialidad que tienen".



A su juicio, "este posiblemente sea el paso más importante que ha dado la Unión Europea en mucho tiempo para su consolidación política", puesto que "por primera vez se mancomunan fondos", "se asume que los riesgos van a ser mancomunados" y "no es que cada palo aguante su vela como pasó con la gran recesión del año 2008 en adelante".



También "por primera vez" se habilita un mecanismo de financiación que podría ser el inicio de un futuro Tesoro público europeo, ha aseverado, al tiempo que ha precisado que son "muchos" miles de millones de euros los que van a llegar a España, primero "como recursos sin condicionantes llamemos de financiación externa" y después también con la posibilidad de hacerlo a través de "créditos blandos", algo que da al país y a Extremadura "una potencialidad para abordar retos muy importantes".



Entre estos, ha citado la transición verde y ecológica, la transición digital, la igualdad de género y la posibilidad abordar una serie de inversiones que "de por sí solos España y Extremadura no podrían abordar sin esa implicación".

Y, ha concluido al señalar que mientras "alguna gente tiene por costumbre solo destacar aquellos aspectos negativos" que la Unión Europea "en estos momentos es Extremadura, es España".