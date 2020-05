Vara aplaude la aprobación del ingreso mínimo vital, que "hoy es más necesario que nunca"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha aplaudido la aprobación este viernes por el Gobierno central del ingreso mínimo vital, que "hoy es más necesario que nunca".



El también líder de los socialistas extremeños ha destacado que "el PSOE de ayer, el PSOE de hoy, el PSOE de siempre al servicio de España y de los españoles, defendiendo a las personas más humildes de este país".

Así pues, según ha publicado este viernes en un mensaje en su cuenta de Twitter, el jefe del Ejecutivo regional ha destacado que "un gobierno progresista aprueba el ingreso mínimo vital que hoy es más necesario que nunca".



Cabe destacar que el Gobierno central ha aprobado este viernes en un Consejo de Ministros Extraordinario el ingreso mínimo vital, que prevé llegar a 850.000 hogares (un 16% de ellos monoparentales), de los cuales 100.000 la recibirán de oficio a finales de este mes de junio, y oscilará entre los 460 y los 1.000 euros dependiendo de la composición del hogar.

RÉPLICA DE MONAGO

Por su parte, el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha dado hoy la "bienvenida" al jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, tras reconocer el socialista que la Renta Básica es una "muy buena" medida para ayudar a las personas más vulnerables, y le ha recordado que fue un gobierno 'popular' en la región quien impulsó la renta básica en el año 2013.

Así pues, y tras comprobar que el socialista "ha sacado pecho" por el ingreso mínimo vital que ha aprobado el Gobierno de España, Monago ha recordado que dicha renta básica fue prometida por Fernández Vara durante su primera legislatura y que fue "incapaz" de impulsarla.

De este modo, Monago ha afirmado que "resulta enternecedor" ver a Fernández Vara "alabar" la renta mínima aprobada este viernes y decir que el PSOE "defiende a las personas más humildes", que fue "justo lo que hizo un gobierno del PP en Extremadura en el año 2013", recuerda.

"No han descubierto nada nuevo" ha destacado a través de una nota de prensa, ya que los extremeños tienen dicha prestación mínima desde que se aprobó en la legislatura que gobernó el PP. "Hace 7 años que los extremeños ya cuentan con esta medida histórica", ha aseverado.

"El PSOE de ayer la prometió y no la impulsó. El PSOE de hoy, no la paga desde enero", ha recordado el presidente del PP, destacando que las prestaciones aprobadas este año, "aún no se han abonado", ha sentenciado.