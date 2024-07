CCOO urge "ser valientes" en reducir jornada laboral para consolidar los "buenos datos"

CCOO de Extremadura ha subrayado que las medidas concertadas con los agentes sociales siguen ofreciendo "resultados muy positivos para la creación de empleo y la actividad económica", tal y como demuestran los datos del paro del mes de junio, y apuesta por "dar un nuevo paso en ese sentido con la reducción de la jornada laboral".



Por este motivo, el sindicato anima al Gobierno a "ser valiente y a pensar en la necesidad de mejorar las condiciones laborales" de los trabajadores, ya que "es la hora de que se reduzca la jornada de trabajo semanal y se aumente la productividad por esta vía".



Y es que, como ocurrió anteriormente, "buena parte del empresariado lanza mensajes de miedo y catastrofistas sobre sus consecuencias", pero según señala la organización sindical en una nota de prensa, ya está "plenamente constatado que actuaciones progresistas similares", como el aumento del salario mínimo interprofesional o la reforma laboral, "no solo no fueron perjudiciales como advertían, sino que han sido elementos clave para crear empleo y mejorar el mercado de trabajo".



De este modo, durante los últimos dos años "se ha reducido la temporalidad a la mitad y los datos de empleo se sitúan en niveles históricos", añade el sindicato.



PLAN DE EMPLEO REGIONAL



Por otra parte, CCOO de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a "no dilatar más las negociaciones" para acordar un nuevo Plan de Empleo para la región, porque los buenos datos del paro "se tienen que consolidar y se tienen que extender a toda la población, no dejando atrás a las personas que más dificultades tienen".



A este respecto, según señala, en Extremadura ha vigentes actualmente casi 50 distintas líneas de ayuda para empresas y autónomos, con una aportación de recursos públicos muy importante para el sector privado, y, sin embargo, el Gobierno regional "no es capaz de cerrar un acuerdo sobre políticas activas de empleo que beneficie a la población trabajadora, especialmente para aquella con más problemas para encontrar empleo como personas jóvenes, mujeres y parados de larga duración".



EVOLUCIÓN DEL PARO



En cuanto a los datos del paro conocidos este martes, cabe destacar que el mes de junio ha continuado con la senda descendente que se iniciara en el mes de febrero, con 1.920 paradas y parados menos, el 2,60 por ciento respecto al mes anterior.



En España, el paro registrado baja en 46.783 personas, con lo que el dato total de paro del país es de 2.561.067, mientras que en términos relativos, el paro se ha reducido el 1,79 por ciento en la media nacional.



Para la región, se trata de "un dato mejor que el registrado el mes de junio de 2023" y se encadenan cinco meses consecutivos de bajadas de paro registrado en las oficinas del Sexpe.



En concreto, el número de desempleados se sitúa en Extremadura 71.834, de los que 46.226 son mujeres, el 64,35 por ciento del total, aunque cabe apunta que el descenso en el último mes ha sido mayor en el caso de las mujeres, con 1.270 paradas menos frente a 650 hombres.



Por sectores, el paro ha badajo en especial en los servicios (-1.701 en valores absolutos y -3,15 por ciento), acompañados también de la agricultura, la industria (destacando la agroindustria) y en construcción.



En cuanto al sector servicios, el sindicato destaca las reducciones experimentadas en comercio (-4,13 por ciento) y en la Administración Pública (-4,16 por ciento), mientras que en el lado opuesto, el colectivo sin empleo anterior sube un 3,4 por ciento respecto al mes de mayo.



Los datos interanuales del paro en la región confirman, a juicio de CCOO, que "la fortaleza de la creación de empleo sigue marcando la evolución económica, con una bajada del paro de un 7 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, lo que representa que hay 5.414 personas paradas menos que hace un año en Extremadura".



Respecto a la contratación, se han registrado un total de 38.464 contratos, un incremento respecto al mes anterior de un 2,94 por ciento, un aumento que se ha debido a un aumento en los contratos temporales (4,6 por ciento), frente a una ligera disminución de la contratación indefinida (-0,98 por ciento). En lo que llevamos de año, el 30,6 por ciento de los contratos firmados en la región han sido estables.



AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN JUNIO



Por otra parte, el número de afiliados al sistema de la Seguridad Social en Extremadura durante el mes de junio se ha situado en 419.030, lo que representa un total de 5.104 más que en el mes anterior, un 1,23 por ciento.



Por sexos, el número de mujeres afiliadas en alta es de 192.467 y en el caso de los hombres, alcanzan los 226.563.



Por regímenes, destaca la subida del sistema especial agrario (+4,42 por ciento respecto al mes anterior) seguido del incremento por el régimen especial de autónomos agrarios (+2,71 por ciento), mientras que el régimen general aumentó en el último mes el 0,91 por ciento.



En el total de España se alcanzan los 21.392.889 afiliados, superando las 71.000 más en un solo mes y en tasa de variación representa el 0,33 por ciento más respecto al mes de mayo.



En el cómputo interanual, se siguen registrando incrementos del volumen de afiliación, con un total de 3.688 personas afiliadas más en la región, lo que representa un incremento de 0,89 por ciento. Sin embargo, se trata de una subida de menor intensidad que la registrada en la media nacional, que fue del 2,51 por ciento.