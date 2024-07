Vara: La fiscalidad de CCAA debe ir ligada a la solidaridad entre regiones

Ep/Rd

Así, lo ha señalado el vicepresidente segundo del Senado y expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en la inauguración del XIII Foro de las Autonomías, que se ha celebrado en el Senado.

En su intervención, el expresidente socialista extremeño ha reflexionado sobre el Estado de las Autonomías y ha puesto el foco en que el artículo 2 de la Carta Magna fundamenta la "indisoluble unidad" de España y "reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".

Centrado en cuestiones de política fiscal, ha recordado que "tributan las personas, no los territorios" y que, partiendo de la base que otorga el artículo 2 de la Constitución, la solidaridad entre las regiones debe ser el que vertebre todas las decisiones que se tomen en torno a este asunto.

Según Fernández Vara, "no podemos olvidar que es la Constitución la que establece la solidaridad entre regiones, el constituyente en aquel momento no sólo quiso un Estado de las Autonomías basado en la existencia de nacionalidades y regiones, sino que la base era la solidaridad entre las mismas".

No obstante, ha reconocido que, en lo que al Estado de las Autonomías se refiere, España lo ha ido conformando "sin proyecto básico", indicando que "no había proyecto básico, sabíamos de dónde veníamos pero no dónde queríamos llegar, por eso el constituyente habla del derecho de a las autonomías a reconocer nacionalidades y regiones".

Sobre la financiación autonómica, ha pedido reflexionar primero sobre cómo garantizar la igualdad de los españoles en ámbitos como la dependencia o la vivienda, y después pensar ya en lo económico.