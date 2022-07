Junta, cooperativas y OPAs se emplazan a la próxima semana para conocer ayudas por sequía

Ep

La Junta de Extremadura, Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura y las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) APAG Extremadura Asaja, UPA-UCE Extremadura y La Unión se han emplazado a la próxima semana para conocer los detalles de las ayudas por la sequía que podrían recibir agricultores y cooperativas.

Se ha mantenido un encuentro con el Presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, con motivo de una protesta convocada ante las puertas de la Presidencia, en Mérida, por la falta de respuestas al problema de la sequía.



De este modo, y tras el encuentro, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura, Ángel Pacheco, en declaraciones a los medios, ha considerado que Fernández Vara ha estado "compresivo" con la "gravedad" de la situación y ha lanzado un "triple compromiso".



En concreto, Pacheco ha avanzado que en una semana se podrían tener noticias y se le podría explicar tanto a los agricultores como a las cooperativas algunas medidas y soluciones para el sector afectado por la sequía.



También, ha dicho que estas ayudas posiblemente se puedan cobrar por parte de las cooperativas y agricultores antes de final de año, un tema "importante" también de cara a no mezclar años fiscales, ha dicho.



Y finalmente, para que no haya los problemas de organización que se han dado este año, si se tuviera la "desgracia" de que en el próximo se diera también una situación de sequía, se establecería a partir de otoño una mesa de diálogo para intentar planificar la próxima campaña



Pecheco, a preguntas de lo medios, ha indicado que se necesita aclarar quién va a recibir la ayuda y si serán todos los agricultores que no han podido sembrar arroz y maíz, algunos que no han podido sembrar en otras zonas determinados cultivos y fundamentalmente también las cooperativas, ya que, como ha dicho, actualmente hay ya tres cooperativas que han presentado ERTE por falta de actividad.



"Muchos nos tememos que algunas de las cooperativas, cuando llegue el otoño, van a estar en esa misma situación y al final nuestras cooperativas son de nuestros agricultores y nos afecta directamente por la parte de las explotaciones pero también nos afecta en la parte de transformación", ha recalcado.



En este sentido, ha considerado que será "importante" definir la incertidumbre del sector y confía en que a partir de la semana que viene se conozca "de forma aproximada" cómo se van a distribuir esas ayudas y se pueda negociarlas.



APAG EXTREMADURA ASAJA CONSIDERA "DECEPCIONANTE" EL ENCUENTRO CON VARA



Por su parte, el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha considerado que la reunión con el presidente de la Junta ha sido en cierto modo "decepcionante", ya que la misma se ha convocado a la hora de la manifestación y era de prever que de ella saliera, ha dicho, "resultados concretos".



"No hay ningún tipo de certidumbre y el único compromiso que ha adquirido el presidente de la Junta es que antes de final de la semana que viene o como mucho de este mes nos va a dar respuesta a qué producción va a cobrar, qué producciones no cobrarán y qué cantidad será asignada a cada producción", ha indicado.



Metidieri también ha indicado que después de venir de una campaña como la actual que ha sido "muy difícil" y "verdaderamente ruinosa", APAG Extremadura Asaja ha dado traslado al presidente que de cara a la próxima campaña se asuma las competencias y la Junta "coordine" para no llegar a la situación de este año, donde "lo único que se ha pretendido es dividir a los agricultores".



"Una reunión pendiente, a ver antes de final de mes qué se nos dice, pero a día de hoy decepcionante", ha apuntado, quien además ha añadido que, después de la tractorada del pasado 12 de julio, los cortes de carretera previstos para el 31 de julio están descartados "en principio".



UPA-UCE LAMENTA LA SITUACIÓN "CATASTRÓFICA"



En el turno de UPA-UCE Extremadura, su secretario general, Ignacio Huertas, se ha referido a que Guillermo Fernández Vara ha podido conocer de mano del sector, en este encuentro, la situación "catastrófica" en la que se encuentra el regadío en la región, y que hace que miles de familias no han podido sembrar, con lo que tampoco han tenido ingresos.



Para ello, ha puesto de ejemplo el Canal de Orellana, que es el más afectado, donde hay 33.000 hectáreas este año que no se van a sembrar de ningún cultivo. "Hay miles de familias que lo que de verdad necesitan es apoyo y además lo que necesitan es certidumbre con urgencia", ha dicho.



Así, Huertas ha considerado que el sector necesita medidas y con "carácter urgente", por lo que ha considerado positivo el planteamiento de que en una semana se conocerá cómo serán esas medidas.



De este modo, UPA-UCE Extremadura ha sostenido que las ayudas deben llegar a todos aquellos regantes que no han podido sembrar por falta de agua y que no pueden ser solo para un sector, como el del arroz, aunque éste evidentemente lo necesita.



"Para esto es necesario que el presupuesto se reparta de una manera social, se reparta apoyando fundamentalmente las explotaciones familiares y esto es lo que esperamos que se nos dé a conocer la semana que viene", ha confiado.



Asimismo, ha apuntado que también se le ha trasladado a Vara la "problemática" observada este año en relación al reparto del agua, ya que es necesario que de cara al año que viene, si se produce una situación similar, se abra una mesa para poder hablar de "priorizar" el agua hacia quienes se considere necesario.



LA UNIÓN MUESTRA SU SATISFACCIÓN SI VARA CUMPLE



Finalmente, el secretario general de La Unión Extremadura, Luis Cortés, ha manifestado que, si cumple el presidente lo que ha dicho, su organización sale satisfecha de la reunión.



"Otra cosa es que lo cumpla. Plazo, una semana. Si a finales del mes de julio no se ha hecho, no se ha empezado a hacer lo que el presidente se ha comprometido pues nos volveremos a juntar otra vez aquí", ha recalcado, además de insistir en que ha dado de plazo una semana para concretar "cómo, cuándo y de qué manera".



Cortés ha informado de que en el encuentro le han trasladado a Vara varias cosas, entre ellas, que los maiceros "entran por encima de la campana gorda" y que las entidades asociativas no se pueden financiar con dinero del PDR extremeño, aspecto sobre el que el presidente ha confirmado que le va a llevar la propuesta al ministro, Luis Planas, para intentar financiarlo por otra línea.



También ha indicado que las partes se han comprometido a cambiar la Ley Agraria, ya que, como ha dicho, "no puede ser" que el próximo año si no hay "cien por cien de agua" se tenga el "caos que se tiene este año".



Asimismo, ha recalcado que el presidente extremeño se ha comprometido a establecer la Mesa de la Sequía, que el sector lleva demandado desde hace un tiempo para que "esto no sea el ejército de Pancho Villa".