UPA-UCE protesta frente a Consejería de Agricultura ante "falta de ayudas por la sequía"

Miembros de la organización agraria UPA-UCE se han concentrado este jueves frente a la Consejería de Agricultura, en Mérida, ante la "absoluta inacción" de la Junta de Extremadura con la problemática de la sequía, a la que ha pedido ayudas.



"Hoy venimos a denunciar que los regantes extremeños están viviendo una situación catastrófica y, mientras tanto, la Junta de Extremadura mira para otro lado como si no pasara nada", ha reafirmado el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, en declaraciones a los medios durante la protesta.



En concreto, según los cálculos de la organización agraria, serán casi 60.000 hectáreas de regadío las que, o bien no se podrán regar o tendrán restricciones importantes en el uso de agua para el riego, con el perjuicio que eso conlleva para las zonas productoras más afectadas de cultivos como el tomate, maíz o arroz.



A su vez, Huertas ha resaltado que "en la zona del Canal de Orellana, los productores de arroz, tomate o maíz no van a poder sembrar en esta campaña", tras lo que ha apuntado que "los agricultores han sido pacientes pero necesitan soluciones ya".



Además, para UPA-UCE, el decreto del Ministerio de Agricultura "no será una solución" al problema que tienen los regantes por la sequía y, por su parte, las ayudas de la Junta de Extremadura destinadas a los arroceros que dependen del canal de Orellana dejan fuera a los agricultores de tomate y maíz, que tampoco podrán sembrar.



Al mismo tiempo, a juicio de Huertas, la Junta de Extremadura "tiene que ponerse al frente del problema poniendo en marcha ayudas directas con presupuesto suficiente para todos, y no solo para unos pocos como se ha hecho hasta ahora", según informa UPA-UCE Extremadura en una nota de prensa.



Igualmente, esta organización agraria califica de "insuficientes" los apoyos planteados para los regantes extremeños, como la siembra del girasol que, consideran, "no será una solución viable para las explotaciones afectadas por la sequía, suponiendo, en muchos casos, hasta un problema añadido".



Por todo ello, UPA-UCE ha pedido una reunión al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para reclamarle que "se ponga al frente" y agilice las autorizaciones que permitan poner en marcha los fondos Feader con los que poder arbitrar ayudas para todos los regantes de la región afectados por la sequía.



Finalmente, la organización agraria ha advertido de que la protesta de este jueves ha sido un primer acto para que la administración "tome conciencia" de la situación real y se muestran dispuestos a "continuar con manifestaciones multitudinarias si no se ofrecen soluciones efectivas ante la problemática de la sequía", concluye.