Varias CCAA analizan en Santiago la financiación acordando más recursos para "todas"

Los consejeros de Hacienda de las comunidades de Galicia, Castilla y León, Extremadura y Comunidad Valenciana se han reunido en Santiago de Compostela, en el marco de unas jornadas de financiación, en donde han coincidido en puntos de encuentro como que son necesarios más recursos para "todas" las autonomías para hacer frente a la prestación de servicios públicos, así como que deben seguirse criterios de "equidad".



Un hotel de Santiago ha acogido las jornadas 'Finanzas autonómicas: los asuntos pendientes', organizadas por la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera en España (Rifde) y la Cátedra de Finanzas Autonómicas de la Universidade de Vigo.



En declaraciones a la prensa, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha abogado por "un proceso de negociación multilateral" y "un esfuerzo de acuerdo", "porque si no, no habrá un sistema nuevo".



Defiende "un cierto sentido de Estado, pero cada comunidad autónoma tiene sus prioridades", y las de Galicia son que "se valoren bien cuáles son los principales factores de coste de las competencias".



En este sentido, apuesta por que el nuevo modelo debe respetar los principios de suficiencia, transparencia, multilateralidad, equidad y autonomía financiera.



Así, Corgos ha hecho hincapié en la relevancia de tener en cuenta el envejecimiento y dispersión en esa "equidad", dado que Galicia es la comunidad que "tiene más núcleos de población dispersos", una "singularidad" a la que debe atenderse en lo tocante al coste de servicios públicos.



Igualmente, el conselleiro aboga por un modelo en el que se cumpla el principio de autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal, de forma que el sistema dé margen a las comunidades para poder hacer política fiscal.



"Acabamos de ver dos grandes crisis, el sistema cada vez que existe un contratiempo que no es ordinario revienta en forma de liquidaciones negativas muy cuantiosas. Hay que pensar en mecanismos de descuelgue, en cláusulas especiales que permitan adaptarse a esas circunstancias extraordinarias sin que eso implique liquidaciones negativas o fondos extraordinarios que se reparten de forma arbitraria por fuera del sistema por parte del Ministerio de Hacienda", razona Corgos.



COMUNIDAD VALENCIANA, "LA PEOR"



El conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Comunidad Valenciana, Vicent Soler, ha defendido que "el criterio de reparto ha de ser poblacional", "ajustado eso sí".



Reconoce que "hay sociedades más envejecidas, más dispersas, todo eso está muy bien", pero sostiene que lo relevante "son las personas", y "es muy fácil de objetivar todo esto". Eso sí, "hay que tener la flexibilidad para hacerlo, que nadie pierda".



Apunta que la Comunidad Valenciana está "muy mal" en financiación. "Nosotros somos la peor financiada de España", se queja. Por tal motivo, pide poder "llegar a la media". "Queremos llegar solamente a la media, no queremos estar por encima de nadie, es una reivindicación no solamente legítima, sino constitucional", asegura.



Para ello, cree que se deben aplicar los principios constitucionales de "equidad" y "suficiencia". Y aquí deja claro que "el conjunto de las comunidades autónomas está infrafinanciado". "Lo digo de verdad, todas", agrega.



Y es que "la lógica de crecimiento de recursos de comunidades no van al mismo ritmo que las exigencias que la población tiene" en la mejora de servicios públicos como sanidad o educación. Defiende que los que están "mal" mejoren "hasta la media", pero "sin perjudicar a nadie"



EXTREMADURA: PACTO PSOE-PP



La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, apuesta por que el nuevo modelo "tiene que salir de un pacto entre los grandes partidos nacionales". "Es necesario que el PSOE, al que pertenezco, y el PP nos pongamos de acuerdo porque somos los grandes partidos de gobierno", asevera.



"Tenemos que empezar hablando no de cómo repartir, sino a qué que queremos dedicar los recursos. Qué sanidad necesitamos, qué educación queremos, qué protección del medio ambiente, qué infraestructuras necesitamos, en el caso de Extremadura reivindicamos siempre la mejora del ferrocarril", ha proseguido en su razonamiento.



Así, cree necesario saber "cuántos ingresos son necesarios" y "cómo tener recursos" para esos servicios. "A partir de ahí valoraremos si población, si población ajustada, dispersión, esos elementos que pueden entrar después", opina.



Blanco-Morales afirma que "Extremadura no quiere confrontación entre comunidades autónomas. "No vamos a admitir que estamos suprafinanciados, no lo estamos, hacemos frente a las necesidades de una población dispersa, envejecida, y tampoco queremos entrar en una confrontación de quién pierde, quién gana", apostilla.



"En el sistema de financiación estamos todos, también Cataluña, y es necesario que siga estando Cataluña; y luego están País Vasco y Navarra que tienen un sistema de cupos y de conciertos que está en la Constitución, que yo no lo cuestiono, pero sí que exijo que se negocie de manera más transparente y que participen de manera más solidaria en los problemas comunes de los españoles", ha expuesto en declaraciones.



CYL PIDE FONDO COVID



El consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, se ha referido a que las comunidades son las que han soportado "el mayor peso de la crisis" al mantener educación, sanidad y servicios sociales, a la vez que han "sufrido la insuficiencia de los recursos financieros para financiar esas actividades".



Tras recordar la "gran amistad" que le unía con el conselleiro gallego de Facenda recientemente fallecido, Valeriano Martínez, ha insistido en "la necesidad" de mantener el fondo covid en 2022. También requiere un sistema de financiación "transparente, global, con la participación de todas las comunidades autónomas en condiciones de igualdad".



"Hay una cosa en la que estamos todos de acuerdo: la financiación es insuficiente para todos", sentencia. "Por lo tanto, tiene que reforzarse, tiene que ponerse más recursos encima de la mesa, porque las competencias que tenemos asumidas son las que más han crecido en términos de gasto en los últimos años desde el último modelo de financiación autonómica", ha subrayado.



De hecho, "la sanidad ha disparado sus costes", con más personas mayores y prestaciones sanitarias "más caras" con "mejores medicamentos".



"Todas tenemos un problema de financiación y todas necesitamos una reforma del modelo de financiación, eso es algo que nos une, nos une la voluntad de prestar servicios de calidad", resalta.



Avisa de que el modelo de financiación "no puede ser, en modo alguno, un instrumento de pago político de apoyos parlamentarios".



Por todo ello, "el esfuerzo tiene que ser del Gobierno para conjugar todas las posiciones". "Sería un error que el Gobierno plantease la financiación autonómica como la negociación solo con las comunidades que dan apoyo parlamentario o solo con aquellos partidos políticos que resultan imprescindibles en el apoyo al Gobierno".



El consejero recuerda que los estudios técnicos indican el "hecho cierto" de los costes en los servicios "varían en función de la dispersión territorial, envejecimiento, superficie de la población". Aquí, incide en que el coste en el medio rural es "bastante mayor".



A esto se suma que hay una serie de servicios que se refieren "no solo a personas", sino al territorio, como puede ser mantenimiento de carreteras o lucha contra el fuego, que se ofrecen "independientemente del número de personas en ese territorio". "Estamos manteniendo un patrimonio que es de todos los españoles no solo de esa comunidad", ha concluido.