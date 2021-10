Se están dando "pasos" para precios "dignos" como modificación Ley de Cadena Alimentaria

Ep.



El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado que esta semana se ha aprobado en el Congreso de los Diputados el dictamen de la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria por lo que, a su juicio, se están dando "pasos" en el "sentido correcto" para que los agricultores y ganaderos reciban unos precios "justos" y "dignos".



Así, Planas ha evidenciado que en España hay una "economía de mercado" y los precios están fijados por "la oferta y la demanda", pero hay que "tener claro" que "hay cosas que no es que estén fuera del mercado, es que tienen un valor superior al precio del mercado" que son los "intangibles" como la sanidad o la educación y "también la producción de alimentos".



"Yo creo que esta pandemia, esta crisis tan grave que hemos estado sufriendo, nos ha hecho ver de forma más clara lo importante de las cosas importantes de la vida y yo creo que la alimentación es una de ellas", ha resaltado al tiempo que ha añadido que "la producción es una actividad muy digna, muy sacrificada en muchas ocasiones, muy dura y, por tanto, quienes producen: agricultores, ganaderos, pescadores, la industria agroalimentaria merece ser reconocida".



A este respecto, Planas ha destacado que para "ser reconocida" hay que pagarles "unos precios que sean justos, que sean dignos y que cubran como mínimo los costes de producción". Además, ha indicado que este "no es un tema que pasa solo en España" sino que es "un debate europeo".



Del mismo modo, el titular de Agricultura ha resaltado que esta semana ha sido "muy intensa y muy fructífera" ya que también estuvo ayer reunido "cuatro horas" con las Organizaciones Profesionales Agrarias con quien mantuvo "una reunión tremendamente interesante y muy positiva" porque están en la "fase final" de elaboración del plan estratégico de la Política Agraria Comunitaria (PAC) que es, ha dicho, "un paso adelante" para España y para el mundo agrario y ganadero.



"Yo creo que esta semana hemos dado pasos importantes, hay que continuar trabajando, esto no es cuestión ni de un día ni de una semana ni de un mes, pero un proceso en el cual con la interlocución con todos los actores podemos avanzar en ese sentido en que nuestros agricultores y ganaderos reciban una remuneración justa", ha concluido.



El ministro ha participado este viernes en Cáceres en la inauguración del un congreso organizado por la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza).