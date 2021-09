UPA-UCE pide a Planas batería de medidas para paliar "grave crisis" del sector del vacuno

Ep

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha alertado este miércoles de la "grave situación" que atraviesa el sector del vacuno de carne debido a la "pérdida progresiva e inexorable de rentabilidad", agravada por la Covid-19, por lo que ha pedido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ponga en marcha una batería de medidas para ayudar a este sector.



Esta situación se debe al "desmesurado aumento" de los costes de producción en el último año, así como la competencia de producto extranjero producido bajo estándares de producción más laxos, el desequilibrio de la cadena de valor que "impide repartir suficiente rentabilidad en algunos eslabones".



Así lo ha destacado el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, en rueda de prensa este miércoles en el marco de la Feria de Zafra, en la que ha alertado de que las consecuencias de esta mezcla de factores son unos "márgenes de rentabilidad negativos" en la mayoría de las explotaciones de vaca nodriza y cebo.



Según ha señalado, los propios datos del Ministerio de Agricultura apuntan a que las explotaciones de vaca nodriza no logran obtener beneficios en su cuenta de explotación si se excluyen los ingresos procedentes de los pagos desacoplados.



ara UPA-UCE, este dato alerta de una situación "excepcionalmente grave", ya que los ganaderos cuanto más producen más pierden. Además, los costes de producción se han disparado con los piensos a la cabeza, que representan una subida del 40 por ciento sobre el año pasado, a lo que se suman unos precios por los terneros muy bajos, por debajo de los del año pasado, ha señalado.



"Esto demuestra, una vez más, el mal funcionamiento de la cadena alimentaria, ya que el productor no puede repercutir la gran subida que ha tenido de sus costes de producción", ha señalado Huertas, quien ha apuntado que "de cada 10 euros que paga el consumidor, al productor solo le llegan tres".



Esta organización agraria señala que, hasta ahora, este sector no se ha beneficiado de ninguna medida por la crisis de la Covid-19 a excepción de un almacenamiento privado que tuvo un "efecto muy limitado" en la caída de los precios, ha señalado Huertas.



Por todo ello, desde UPA-UCE han reclamado al Ministerio de Agricultura "una batería de medidas" que ayude a los productores a paliar la pérdida de rentabilidad acumulada en estos últimos años, muy especialmente en el 2020 y 2021, y así evitar el cierre y abandono definitivo de muchas explotaciones.



"Podríamos seguir el ejemplo francés, que ha puesto una ayuda en marcha para los ganaderos afectados por la COVID-19 con el objeto de compensar las pérdidas en este sector", ha resaltado Huertas, quien ha considerado que también es preciso profundizar en el mal funcionamiento de la Cadena Alimentaria y reclama que la administración analice y actualice la cadena de valor del vacuno de carne (trabajos que aún no se han iniciado), investigue el cumplimiento de la Ley de la Cadena y sus últimas modificaciones en las relaciones contractuales del sector.



Ha añadido que UPA-UCE ya ha enviado todas estas medidas al Ministerio de Agricultura, de quien espera que "responda con medidas reales" para dar solución a esta situación.



Finalmente, la organización agraria ha recordado que Extremadura cuenta con 500.000 vacas nodrizas, una cifra que nos sitúa como la tercera comunidad autónoma productora de este tipo de carne en España y que ayuda al mantenimiento de un ecosistema vital para la región como el de la dehesa.