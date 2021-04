CCOO reivindica mayor concienciación empresarial sobre seguridad laboral

Ep



Concentración con motivo del Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, en relación al cual ha lamentado los 23 extremeños que fallecieron en 2020 en el ámbito laboral y ha abogado por una "concienciación empresarial".



Al mismo tiempo, han exigido al Gobierno que actualice la normativa en cuestión de prevención de riesgos laborales para que sea "más eficiente", en esta concentración limitada a 50 personas por seguridad frente a la Covid-19 y en la que se ha portado una pancarta en la que se podía leer: '28 de abril. La vida y la salud lo primero'.



En declaraciones a los medios, la secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, ha reivindicado una mayor salud y prevención en el puesto de trabajo y ha detallado que en el 2020, un total de 23 personas fallecieron en el ámbito laboral, frente a 11 del año anterior, junto con que se ha tratado de un año de pandemia y de menor actividad laboral.



Sin embargo, ha lamentado, se incrementaron "notablemente" las muertes en el trabajo, en lo que va de año son siete las personas que han perdido la vida en el ámbito laboral y el año pasado más de 21.000 sufrieron accidentes laborales a nivel regional, a tenor de lo cual ha planteado que "esto tiene que parar.

Además, ha añadido que, para ello, es imprescindible primero la concienciación empresarial", al tener la "responsabilidad" de que los trabajadores tengan las condiciones "dignas" para poder ejercer sus funciones, y para lo cual "la salud es un elemento fundamental e imprescindible".



Según Chacón, la salud también está relacionada con las condiciones laborales y "es obvio que la precariedad, que es lo que está proliferando en nuestro mercado laboral, hace y conduce a que haya más muertes y evidentemente más accidentes", a la vez que ha remarcado que otra "responsabilidad" recae también sobre el Gobierno y que se necesita actualizar una ley que tiene ya 25 años, al haber nuevos colectivos y nuevas condiciones.



De este modo, ha abogado por mejorar la norma "para ser más eficiente", y ha aseverado que la "responsabilidad" recae también en la Inspección de Trabajo que tiene que reforzar "su actividad de "vigilancia para evitar estas situaciones de muerte y de accidentes laborales"; como también ha planteado la importancia de que la salud laboral esté incorporada e integrada en la salud pública "para que realmente sea efectiva, sea eficiente".



"Ese es un reto que Comisiones Obreras está planteando al actual Gobierno, esto tiene que cambiar, es el momento, es ahora y por eso estamos en la calle, el año pasado no pudimos estar", ha continuado Encarna Chacón.

También, ha avanzado que reforzarán ese mensaje con motivo del próximo primero de mayo "porque es fundamental, sin salud no hay trabajo, sin salud no hay economía, la salud es un bien que hay que proteger".



LA PANDEMIA Y LA PREVENCIÓN



En relación a la pandemia, la secretaria regional de Comisiones Obreras ha expuesto que en este año ha sido "fundamental" la escasez de medios que había para combatir la Covid y que ha habido sectores esenciales y trabajadores que han mantenido la productividad o la producción y "sin embargo no tenían absolutamente nada para combatir la pandemia".



"Sabéis cómo se ha estado trabajando en sectores sociosanitarios, en sectores como la propia alimentación, con los propios supermercados, donde las propias trabajadoras estaban sin ningún recurso y sin embargo tenían que estar allí dando la cara y trabajando sin ningún medio que pudiera evitar la contaminación", ha trasladado Encarna Chacón, para matizar que "de hecho el número mayor de accidentes laborales está en el sector servicios".



Así, ha detallado que "son las condiciones más precarias las que al final redundan en una peor calidad del trabajo que se ejerce y redunda en que haya más riesgo de tener accidentes laborales", por lo que ha tachado de "imprescindible de verdad la mentalidad empresarial" y lo ha vinculado a la derogación de la Reforma Laboral, que "precariza las condiciones laborales y hace que los recursos tampoco se pongan a disposición de las personas por la temporalidad".



"Aprovechamos para dar la bienvenida a estas nuevas reformas que se nos avecinan por parte del Gobierno en cuanto a acotar la temporalidad, y derogar algunos contratos, esto lo venimos peleando desde Comisiones Obreras desde hace muchísimos años porque entendemos que en estos momentos con esa diversidad de contratos no se protege la estabilidad que es lo fundamental también", ha insistido, para destacar la importancia de "tener contratos estables, tener calidad de vida y tener condiciones dignas en el trabajo".



Por su parte, el secretario de Acción sindical y de salud laboral de CCOO en Extremadura, Alberto Franco, ha aportado un dato "preocupante" como que, según la media diaria, este miércoles 57 personas en Extremadura habrán sufrido un accidente de trabajo, leve, grave o muy grave o que una persona puede morir en el día de hoy "por ese índice tan alto", a la vez que ha recordado el último accidente laboral producido en la región, por el que un trabajador se ha caído de un andamio a dos metros de altura.



A su juicio, "si se cayó de un andamio a dos metros de altura es porque no tenía las medidas de protección como marca la legislación vigente" y "los empresarios de esta región no se pueden ir de rositas cada vez que hay un accidente laboral en nuestra región" dado que son los "responsables" de que, cuando un trabajador se suba a un tejado, sepa dónde se monta o qué seguridad tiene que tener para que no se produzcan accidentes de trabajo, como marca la Ley de prevención de riesgos laborales que los empresarios "se pasan por alto, a veces con el beneplácito de la Inspección de Trabajo".



Así, ha tildado de "necesario" que se apliquen "todavía muchas más" inspecciones de trabajo y que "no tengan contemplaciones a la hora de denunciar aquellos empresarios que incumplen" dado que cada vez que en la región hay un accidente laboral "hay un responsable que es el empresario que tiene la obligación por ley" de formar e informar al trabajador de cuál es el riesgo que conlleva su trabajo, "y si existe riesgo lo mínimo que tiene que hacer es quitarlo en la medida de lo posible".



Y, Alberto Franco ha señalado que los accidentes laborales más habituales en Extremadura son las caídas en altura, aunque estos días también se han dado vuelcos de tractores, en relación a lo cual ha indicado que el parque móvil agrícola en la región está "obsoleto" o que "la mitad de los tractores no tienen antivuelco".