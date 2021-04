Firmado convenio del comercio de alimentación de Badajoz con una subida salarial del 6,5%

La patronal y los sindicatos CCOO y UGT han firmado el nuevo convenio del comercio de alimentación de la provincia de Badajoz, que recoge un incremento salarial del 6,5 por ciento durante su vigencia, hasta finales de 2022, lo que supone un aumento anual del 1,3 por ciento.

En concreto, este acuerdo afectará a las alrededor de 4.000 personas que trabajan en este sector en la provincia de Badajoz, y que para este año 2021, concreta la apertura de siete domingos o festivos que estén autorizados por la Junta de Extremadura, mientras que para el año 2022 se fija en diez domingos o festivos, y la retribución por ir a trabajar estos días se fija en 15,30 por hora.

Además, e independiente de la retribución por hora en festivos, el convenio recoge una compensación a partir del quinto domingo o festivo trabajado en el año natural.

También se ha acordado que, en las ferias de cada localidad, los centros de trabajo cerrarán la tarde anterior al festivo local, mientras que en el caso de no haber festivo local, se cerrará la tarde del sábado de ferias. De hecho, todo el personal que trabaje en ferias, disfrutaran de un día de descanso que tendrá que coincidir con un sábado dentro del año natural.

Así lo ha explicado la Federación de Servicios de CCOO de Extremadura en una nota de prensa, en la que ha valorado la firma de este convenio de comercio de alimentación de la provincia de Badajoz porque "después de tres años de bloqueo", ha conseguido "alcanzar su objetivo de que se incrementasen los salarios sin que se perdiesen derechos laborales" para los trabajadores de este sector.

Así, el sindicato ha destacado el incremento salarial que se establece, del 6,5 por ciento total durante la vigencia del convenio, hasta finales de 2022, y además "como consecuencia del bloqueo de estos tres años, las empresas tendrán que abonar los atrasos desde enero de 2018 con carácter retroactivo".

Por tanto, la federación sindical ha señalado que "el acuerdo es positivo" para los trabajadores de este sector, porque "se obtienen subidas salariales por encima del IPC y se aclaran las compensaciones en materia de ferias, domingos o festivos".

Además, según ha añadido CCOO, se "preservan los derechos laborales que la patronal pretendía reducir o eliminar", entre los que ha citado la antigüedad, los días asuntos propios, la voluntariedad en los festivos, las excedencias o las licencias por ingreso.

Igualmente, la organización sindical ha destacado que con este convenio "se viene a hacer un reconocimiento también al conjunto de trabajadoras y trabajadoras que han estado en primera línea durante la pandemia", como trabajadores esenciales en unas condiciones laborales precarias y, en muchas ocasiones, no suficientemente valoradas.

Este convenio recoge además que el Plus de transporte, se sustituye por un Plus de Convenio con la misma cantidad anual que el plus de transporte, abonándose en doce pagas, por tanto, será abonado en vacaciones. Este plus no será, ni compensable ni absorbible y se complementará en caso de IT.

Por último, CCOO ha indicado que el texto del convenio ha sido revisado desde la perspectiva de género, "de forma que su vocabulario sea inclusivo, con independencia de su identidad de género", concluye.