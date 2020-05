Creex ve un "parche necesario e insuficiente" el acuerdo para ampliación de los ERTE

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) se ha mostrado "muy crítica" con el acuerdo suscrito "in extremis" por las organizaciones empresariales, sindicatos y Gobierno central para las nuevas condiciones de prórroga y flexibilización de los ERTE, que considera un "parche necesario e insuficiente".

Así pues, el secretario general de la organización, Francisco Javier Peinado, considera que se trata de "un parche más, en la línea de lo que viene haciendo el Gobierno, un parche que no obedece a la realidad de la situación, donde se necesitan certidumbres y seguridad de cara al futuro, a la escalada de la actividad, para dar cierta tranquilidad en el ámbito económico".

De este modo, Peinado ha justificado la rúbrica empresarial al acuerdo en la "necesidad imperiosa" de cerrar "algún tipo de pacto" para dar "cierta seguridad jurídica en el cortísimo plazo" a empresas que van a retomar ya la actividad, "para que se publique en el BOE, y más cuando pende la espada de Damocles de que no se pueda prorrogar el Estado de Alarma".

Igualmente, el máximo responsable de la patronal en la región ha dejado claro que el acuerdo "no cierra la puerta a nada" y que seguirá luchando porque "esta no es la solución, es un galimatías de posibilidades y casuísticas, de jornadas, bonificaciones, variables... que no generan la tranquilidad que precisan las empresas".

Al mismo tiempo, Peinado ha citado que persisten "muchas dudas" en cuestiones como la obligatoriedad de mantener los empleos sujetos a ERTE durante seis meses, "aunque se ha conseguido una cierta mejoría, muy leve y excepcional, para empresas al borde de la quiebra, lo que tampoco es suficiente".

Como resumen, ha asegurado que es "un pequeño paso más, un avance", en lo que reclama, pero seguirá insistiendo en que "no es la solución", según informa la Creex en una nota de prensa.

"El Gobierno no termina de ser consciente de que ahora no es momento de poner corsés a las empresas, a la actividad, y que estas empresas deben tener suficiente margen para adaptar sus situaciones según sector, tamaño y ubicación. O eso, o las asfixiaremos, terminarán reventando, y eso es lo peor que puede pasar si lo que se busca es paliar la crisis económica y tratar de recuperar los niveles previos de empleo y actividad", concluye.