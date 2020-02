Concierto en Campillo Llerena de dos jóvenes pianistas de Sociedad Filarmónica de Badajoz

Alicia Sánchez Reyes y Gonzalo Mariñas Barrera cierran este viernes en Campillo de Llerena el XVIII Ciclo de Conciertos y Conferencias 'Esteban Sánchez' que organiza la Sociedad Filarmónica de Badajoz con el apoyo de la Diputación provincial.

En concreto, el recital, que tendrá lugar en la Casa de la Cultura del municipio pacense a las 20:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo, ofrece un programa titulado 'Viaje Errante', en el que Alicia Sánchez interpretará la Sonata 960 de Schubert, mientras que Gonzalo Mariñas tocará la pieza 8 klavierstücke Op. 76 de Brahms, según ha informado la Sociedad Filarmónica de Badajoz en una nota de prensa.

Este ciclo de conciertos y conferencias organizado por la Sociedad Filarmónica pretende homenajear al "insigne" pianista extremeño Esteban Sánchez, natural de Orellana la Vieja, así como promocionar la actividad pianística a través de conciertos, conferencias y otras actividades.

LOS INTÉRPRETES, DOS JÓVENES PIANISTAS EXTREMEÑOS

Alicia Sánchez y Gonzalo Mariñas son dos estudiantes de último curso de piano del Conservatorio Superior de Música 'Bonifacio Gil' de Badajoz, donde se forman con la profesora Susana Sánchez Baltasar.

Por su parte, Alicia Sánchez ya ha participado en diversos ciclos y festivales, como el Ciclo de Jóvenes Intérpretes, el Ciclo de Música Contemporánea o el Festival Ibérico de Música de Badajoz y en 2018 fue coordinadora de la cuarta interpretación en España de la obra 'Vexations' de E. Satie.

De su trayectoria cabe estacar la composición de la banda sonora de un cortometraje de animación para estudiantes de un Máster de Animación 3D y una colaboración en la BSO de 'La Viajante', un largometraje de Miguel Mejías.

Además, el año pasado, su obra 'Direttore di latta' fue seleccionada por la Associazione Carducci de Como (Italia) para estrenarse en el Festival 'Music as play - The Toy Piano Takes the Stage', ofreciéndole la posibilidad de irse de gira por Italia, Australia, Portugal y España.

Y este año saldrá a la luz 'Adoratio Idoli', una composición coral "de tintes minimalistas" combinada con música electrónica que ha creado junto a Alberto Cobián y Josué Arias, a la vez que prepara sus conciertos como solista y con su ensemble Inouïes.

Por su parte, Gonzalo Mariñas ha participado en cursos de dirección de orquesta con Enrique García Asensio y Carlos Garcés, ambos en la Escuela de Música de Villafranca de los Barros.

A su vez, el joven pianista ha recibido clases en diversos cursos de interpretación pianística con los profesores Manana Avazashvily, Iván Martín, José Luis Castillo Betancor, Maka Gabisiani, Niño Kereselidze, Susana Sánchez Baltasar y Alexander Kandelaki.

Hoy en día, compatibiliza su último año de estudios en el conservatorio con su trabajo como docente en 'La Octava', centro de música creativa en Mérida, además de interesarse por el mundo del jazz y estar sentando las bases hacia estudios de pedagogía musical.