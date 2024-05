Ayuntamiento Cáceres contará con remanente de más de 25 millones de euros para inversiones

Ep



El portavoz del Gobierno local en el Ayuntamiento de Cáceres, Ángel Orgaz, ha confirmado que el remanente con el que contarán las arcas municipales una vez se haya certificado la liquidación de las cuentas del ejercicio anterior, será de más de 25 millones de euros, parte de los cuales podrán invertirse en diferentes proyectos que deben ejecutarse antes del 31 de diciembre.



Orgaz ha avanzado que ya se está preparando esa liquidación para llevarla al Pleno municipal y que, en caso de que no esté disponible para la sesión ordinaria de mayo, se celebrará uno extraordinario con el objetivo de agilizar "al máximo posible la aplicación del remanente de tesorería".



"Ahora lo que hemos trabajado durante estos meses es que las distintas áreas han estado viendo sus proyectos y la viabilidad de poder incorporarlos a ese remanente que, como saben, son fondos que hay que utilizar antes del 31 de diciembre. Por lo tanto, son proyectos que tienen que estar ejecutados en un periodo de tiempo relativamente corto", ha explicado el portavoz.



Orgaz ha señalado que se trata de "un remanente relativamente alto", al tiempo que ha explicado que "tampoco hay una necesidad de hacer uso de la totalidad del remanente sino de aquellas actuaciones para las que se puedan permitir y que se puedan financiar con él".



A la pregunta de si la cantidad tan alta de remanente supone que el anterior equipo de gobierno no tuvo mucha capacidad de ejecución, el portavoz municipal y también concejal de Economía ha señalado que "una cifra de un remanente alto nunca es un indicador de un nivel de ejecución bueno de un presupuesto o al menos de una ejecución eficiente".



"Sí parece indicarnos que, efectivamente, no hubo una buena ejecución del presupuesto por parte del gobierno socialista", ha sentenciado este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.



OCUPACIÓN DE VIVIENDAS EN ALDEA MORET



Respecto a las noticias sobre las ocupaciones de viviendas sociales en el barrio de Aldea Moret y las quejas de los vecinos por la situación de los inmuebles, Orgaz ha defendido la actuación del ayuntamiento para evitar este tipo de situaciones, y ha avanzado que se están analizando "por qué se siguen produciendo estas situaciones y dónde debemos continuar actuando".



En este sentido, ha adelantado es que la concejala de Servicios Sociales, Encarnación Solís, y el propio alcalde han solicitado un informe a este respecto para recabar más información. "Continuamos trabajando para que estas situaciones no se produzcan", ha zanjado.