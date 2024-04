La Junta dice que no ha concedido permiso de investigación para una mina en Gata

Ep.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha afirmado que la Junta de Extremadura "no ha concedido" permiso de investigación para ninguna mina en Sierra de Gata, mientras que la portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha advertido de que los vecinos de esa zona incluso llevan "miles de alegaciones" recogidas frente a dicho proyecto.

Así, en respuesta a una pregunta de Irene de Miguel sobre la cuestión este jueves en el pleno de la Asamblea, la consejera ha explicado que para que haya una mina en Sierra de Gata se tienen que dar varias circunstancias, la primera de ellas que "cumplan la normativa y los requisitos" para que la Junta conceda un permiso de investigación; en segundo lugar que esa investigación sea "positiva, favorable" y se pueda hacer una mina; y en tercer lugar "tener el visto bueno de los ayuntamientos de la zona".

En este punto, tras recordar que hace unos años "se hizo una investigación minera y no hubo mina", Morán ha criticado que la portavoz de Unidas por Extremadura "ya da por hecho todo y va por la zona haciéndose vídeos apocalípticos, llenos de dramaturgia, hablando de abrir en canal la Sierra de Gata cuando no hay nada".

"Lo único que existe es una solicitud que se encuentra en exposición pública para que pueda alegar quien quiera e incorporarse al expediente aquel que se considere interesado", ha afirmado la consejera, quien ha preguntado por qué Irene de Miguel "da por hecho que va a haber una mina y que la va a haber además a cielo abierto" cuando en realidad "no hay nada".

"¿Por qué da por hecho (Irene de Miguel) que va a haber una mina y que la va a haber además a cielo abierto? Si no hay nada... No hay permiso, no hay proyecto, no se sabe si va a haber mina o no va a haber mina y menos a cielo abierto", ha sentenciado Morán, quien ha preguntado a la portavoz de Unidas por Extremadura "¿por qué mentir?" entonces.

"Yo creo realmente que está claro que se único objetivo en la política es agitar y crear conflicto donde no debería haberlo porque su partido vive de ello", ha reprochado a la portavoz de Unidas por Extremadura.

De este modo, ha pedido "por favor" que se sea "un poquito más serio", como hace el Gobierno regional que, según ha dicho, "desde el principio está trabajando para compatibilizar y encontrar el equilibrio entre desarrollo, tan fundamental en Extremadura para generar empleo y luchar contra la despoblación, y la conservación del entorno natural".

"Mientras usted sigue agitando y hablando de que viene el lobo este gobierno trabaja con seriedad y rigor para poder ofrecer certidumbres y oportunidades a los extremeños", ha concluido la consejera.

CRÍTICAS DE UNIDAS

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha dicho que los vecinos de Sierra de Gata están "muy preocupados" por los proyectos de investigación que se han aprobado recientemente y que pueden suponer que dicha zona sea "abierta en canal" para extraer wolframio como, ha dicho, ya ocurrió en el siglo pasado.

Tras indicar que en Sierra de Gata llevan "muchos años" levantando un modelo de desarrollo socioeconómico que pone en valor su medio ambiente y sus paisajes, ha defendido que las minas son "absolutamente incompatibles con un turismo de calidad y con una agricultura y una ganadería sostenible".

"Las minas a cielo abierto supondrán un destrozo ambiental absoluto y el peligro para la salud de sus habitantes por la contaminación de sus aguas y de sus suelos", ha afirmado De Miguel, quien ha considerado "más que evidente" que estos proyectos "van a destruir más empleo del que van a generar" y "van a dejar una comarca condenada a no tener futuro".

Además, ha señalado que la ley "deja absolutamente desamparados a los ciudadanos" y es una ley "preconstitucional de 1973 que antepone los intereses de las empresas a los de la ciudadanía afectada".

"Unas empresas especuladoras que con un capital social exclusivamente de 3.000 euros pueden hacerse con permisos de investigación que luego a posterior venden a otras empresas mineras cuando en el mercado estos minerales alcanzan un mayor precio", ha añadido.

Tras recordar asimismo que en la Segunda Guerra Mundial el wolframio de Sierra de Gata se utilizó para "armar los tanques del Ejército alemán", ha afirmado que "ahora mismo no podemos consentir que se destroce Sierra de Gata y se expulse a sus habitantes para producir más armas ante la supuesta guerra que se avecina".

Ha considerado, así, que la Junta "no puede quedarse de brazos cruzados" ni permitir que Extremadura se convierta en una "tierra de sacrificio" ni por la transición ecológica "injusta" ni por una "carrera bélica que pone en peligro a toda la humanidad".

"Está en la mano de este gobierno no permitir que abran en canal Sierra de Gata, no permitir que abran en canal Extremadura, hagan algo o serán cómplices de la destrucción de la riqueza de nuestra tierra", ha añadido.

Finalmente, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha remarcado que la Junta de Extremadura "no ha concedido un permiso de investigación en Sierra de Gata".

"Pues dígaselo a los de Sierra de Gata que llevan miles de alegaciones recogidas", ha respondido la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel.