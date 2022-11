Francisco Alcántara encabezará la candidatura de 'Cáceres Viva' al Ayuntamiento cacereño

Ep.



El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Cáceres Francisco Alcántara será el candidato de 'Cáceres Viva' a la Alcaldía de Cáceres en las próximas elecciones municipales de mayo de 2023. La formación "cacereñista" aspira a tener candidaturas en 60 municipios de la provincia y a obtener representación en las principales instituciones como Asamblea de Extremadura, Diputación Provincial y ayuntamientos.



Así lo ha anunciado Alcántara este lunes en una rueda de prensa en la que ha mostrado su "orgullo" por encabezar una lista que será "solvente", "independiente" y con "una identidad cacereñista" para "poder influir de una manera clara en las políticas que ha habido en los últimos cuarenta años en todas las instituciones extremeñas", con el objetivo de paliar los desequilibrios territoriales y fomentar el desarrollo socio económico de la provincia de Cáceres.



Alcántara, que proviene del mundo empresarial, confluyó en 2019 en las listas de Ciudadanos (Cs) y poco después abandonó el partido por desacuerdos con la dirección regional. Él y otra concejala de la formación naranja, Mar Díaz, dejaron Cs para pasar a ser concejales sin adscripción en el ayuntamiento cacereño.



Poco después dieron el paso para crear el partido político 'Cáceres Viva' que se estrenará en los próximos comicios autonómicos y municipales de 2023. Alcántara ha resaltado que su formación "no depende de partidos políticos que estén fuera de la provincia y las propuestas nacen de nuestro su criterio".



"Eso es importante porque de cara a que la gente valore que no tendremos influencia de fuera, y la gente tiene que ver que nosotros no vivimos de esto y no queremos ser profesionales de la política porque, si nos va mal, tenemos todos nuestro sitio al que volver, lo que nos da una fuerte independencia, y solo buscamos desarrollar nuestra vocación de servicio público hacia los demás", ha subrayado.



Alcántara ha asegurado que ahora se siente "más preparado" que hace cuatro años y ha defendido su "coherencia" en esta legislatura que ha calificado de "difícil".



"Ahora estamos mejor preparados gracias a la experiencia como concejal una experiencia muy motivante pero también muy frustrante cuando la gente te pide cosas y no podemos desarrollarlas", ha indicado, por lo que el deseo de Alcántara es conseguir representación en las instituciones con el peso suficiente para poder llevar a cabo esos proyectos.



Los nombres que acompañarán a Alcántara en la candidatura al ayuntamiento cacereño se darán a conocerán más adelante, según ha apuntado el candidato en una rueda de prensa celebrada en el consistorio cacereño.