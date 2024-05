Diputación Cáceres aporta casi 500.000 euros a los Grupos de Acción Local y Redex

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se ha reunido este martes con los representantes de los 14 Grupos de Acción Local y Redex, la red que congrega estos grupos.



En este sentido, Morales y la vicepresidenta primera y diputada de Territorio, Esther Gutiérrez, han recibido a los representantes de los catorce Grupos de Acción Local de la provincia y al presidente de Redex, Francisco Javier Sánchez.



En el encuentro, se ha oficializado la firma del convenio para este año, por el que la diputación aporta un total de 480.000 euros a estos grupos y a Redex para ayudar en su funcionamiento y para el desarrollo de planes y programas que impulsen el mantenimiento, la viabilidad y la sostenibilidad del medio rural.



Según Morales, Redex recibirá 60.000 euros, mientras que a cada uno de los grupos llegaran casi 30.000 euros, para realizar políticas "para hacer viable a nuestros pueblos, para que los autónomos, para que los emprendedores, para que los ciudadanos, para que los ayuntamientos, tengan capacidades económicas para invertir, para seguir desarrollándose y, en definitiva, para que nuestra provincia sea sostenible, sea sustentable y la gente pueda vivir con las mejores facilidades en cada uno de nuestros municipios".



Además, ha añadido que "la colaboración institucional la tengo metida en el ADN, y este apoyo a los Grupos de Acción Local y a Redex va directamente a los territorios, a las comarcas, a posibilitar actividades productivas, es una acción conjunta para hacer viables nuestros pueblos, para ayudar a los autónomos, a los emprendedores, a los ciudadanos para que tengan capacidad económica para vivir y seguir desarrollándose en el medio rural si así lo desean".



También la vicepresidenta ha hecho hincapié en el papel determinante de estos grupos, "porque sois pieza clave para la provincia, sois los que conocéis de primera mano los problemas, las demandas o las preocupaciones de los pueblos, tanto del sector público como del sector privado".



Gutiérrez ha repasado próximas tareas o retos, como pueden ser las agendas rurales de las nuevas Edusis, fondos europeos que, tal como ha advertido, aún no se sabe la cantidad económica que llegará por lo que "tenemos que ser cautos".



También se ha referido a los Planes de Sostenibilidad Turística, con el esfuerzo que se está haciendo, "porque es una maravilla cómo se trabaja en al provincia en cuanto a turismo, a innovación, a turismo inteligente", o la próxima celebración de una nueva edición de JATO, "en el cual sin vosotros, Grupos de Acción Local, mancomunidades, no somos nada, no podríamos llevarlo a cabo sin vuestra colaboración".



Por su parte, el presidente de Redex, ha agradecido el compromiso de la diputación y ha asegurado que "ese casi medio millón de euros está muy bien invertido", y ha acudido a cifras que demuestran la labor de los Grupos de Acción Local en la región. Y es que con 130 ó 140 millones de euros se van a poder desarrollar más de 3.000 proyectos, se van a consolidar más de 800 empresas, más de 8.000 empleos y "desarrollar miles de programas en el territorio".

Y, se ha abierto un debate en el que se han puesto sobre la mesa la posibilidad de activar el Consejo de Desarrollo Rural, un espacio para que los territorios compartan inquietudes o perspectivas de iniciativas en los pueblos, o la demanda, por parte de alguno de los territorios, de participar de alguna manera, estar presente en el proyecto de 'Cáceres Impulsa'.