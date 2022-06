PSOE Ayuntamiento de Cáceres asegura que moción del PP es"engaño" porque no es ejecutiva

Ep

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres ha criticado la moción que presentará el PP en el Pleno ordinario del próximo jueves, día 16, en relación al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) ya que "no está pidiendo realmente que se revierta sino que intenta engañar a la ciudadanía" porque esta moción "es declarativa y no ejecutiva".



La portavoz municipal socialista, María José Pulido, ha señalado que la moción institucional que anuncia el PP "solo es una muestra más de oportunismo y debilidad política", ya que la presentarán "aún sabiendo que no tiene más recorrido que ser una declaración de intenciones y así se valoró en la Junta de Portavoces a petición expresa del propio Partido Popular".



"Este grupo busca sacar a la esfera mediática una cuestión que ya perdió en el debate democrático, en un Pleno municipal; y lo hace intentando confundir a la ciudadanía, con afirmaciones sin contrastar, obviando que ellos subieron los impuestos en 2013 y con medias verdades equiparando a las familias con las empresas", ha recalcado.



Así, Pulido ha señalado que el acuerdo de Pleno en relación con los "ajustes" de los impuestos "se hizo pensando en toda la ciudadanía, en los colectivos vulnerables, en las familias y en las empresas".



"Después de la pandemia se ha puesto de manifiesto la importancia de contar con servicios públicos adecuados y eficientes para poder superar las grandes crisis", ha resaltado la portavoz y también concejal de Asuntos Socailes.

Además, cree que gestionar las competencias municipales de manera eficaz "requiere contar con ingresos suficientes para responder a las necesidades ciudadanas".



En esta línea, ha recordado que se han puesto en marcha desde prestaciones económicas a familias y ayudas directas a empresas con más de 4 millones en los dos últimos años, hasta programas de dinamización económica para mejorar la rentabilidad de los negocios cacereños, "como son la organización de grandes eventos en nuestra ciudad, que tantos visitantes atraen, la búsqueda de nuevas inversiones o facilitar los trámites a los nuevos negocios".



"A nadie se le escapa que todo esto precisa que todos arrimemos el hombro, un poco más los que más tienen, para progresar de manera equitativa sin que nadie se quede atrás", ha indicado la portavoz.



En este sentido, Pulido ha aclarado que, conscientes de las dificultades que se arrastran desde la pandemia, parte de la Corporación pretendió aligerar la carga impositiva a los empresarios en este ejercicio, "pero fue el Círculo Empresarial el que se opuso a esa medida transitoria", ha recordado.



"La voluntad de quienes aprobamos esta modificación en el sistema fue la de incrementar los recursos municipales para mejorar la vida de los cacereños y cacereñas. El PP cuando subió los impuestos en 2013 rebajó hasta el contrato de la recogida de basura", ha reiterado.



Pulido ha defendido que vivimos un periodo "crítico" en el que "nos enfrentamos a grandes desafíos, por eso debemos reforzar las instituciones y respetar las decisiones tomadas en buena lid democrática, decisiones que tantos fondos europeos están trayendo a Cáceres y que tantas nuevas oportunidades nos ofrecen".