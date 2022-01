El 5 febrero, el barrio de San Blas en Cáceres recupera su tradicional romería

Ep

El barrio cacereño de San Blas recupera este año su tradicional romería, que se celebrará el sábado 5 de febrero, con una programación que incluye actuaciones de grupos folclóricos, talleres infantiles, degustación de prueba de cerdo, mesa de ofrendas de dulces típicos y la tradicional venta de roscas de anís y cordones del santo, que este año costarán un euro.



En total, se espera vender unas 4.000 roscas y otros tantos cordones de San Blas, santo que da nombre a este populoso barrio cacereño que celebra este encuentro entre los vecinos que se remonta al año 1613, aunque existen documentos de la existencia de la ermita que datan de 1491 y la cofradía se fundó en 1540, por lo que los orígenes de esta romería podrían situarse en hace más de quinientos años.



Respecto a la tradición de comer roscas de anís en esta romería, todo viene del siglo XVII cuando un devoto del santo regaló a la cofradía unas fanegas de harina para hacer las roscas y que se repartieran entre los asistentes.

Desde entonces, no han faltado a la cita más que una vez, en 1951, que no pudieron degustarse por la escasez de harina en la ciudad, y el año pasado (2021) debido a la pandemia de Covid-19.



La programación ha sido presentada este miércoles en una rueda de prensa por el presidente de la asociación de vecinos, José Luis Gibello, el párroco de San Blas, Antonio Pariente, la concejala de Festejos, Fernanda Valdés, y el edil de Participación Ciudadana, David Holguín.



La jornada del sábado, día 5, comenzará a las 12,30 horas en la explanada de la ermita con un taller de folclore a cargo de la agrupación Trébol, y a las 13,30 horas habrá un desfile infantil y de adultos ataviados con trajes regionales y se hará un sorteo de premios entre los participantes.



La degustación de prueba de cerdo hasta terminar existencias comenzará en torno a la una de la tarde y se cobrará un euro por plato para recaudar fondos destinados a las actividades programadas por la asociación de vecinos a lo largo del año.



Ya a las 14,00 horas, habrá una actuación de bailes regionales para continuar con un taller de expresión cultural, la presentación de un libro y las actuaciones de El Redoble (a las 16,00 horas) y Mansaborá (17,30 horas).



No faltará el mercado artesanal y como novedad se venderá un pañuelo tradicional de la romería y se amenizará la jornada con un tamborilero hurdano y la presencia de Las Carantoñas de Acehúche, todo ello organizado desde la asociación vecinal.



ACTOS RELIGIOSOS



En cuanto a los actos religiosos, se celebrarán el jueves 3 de febrero, festividad de San Blas, cuando comenzará la venta de roscas de anís y los cordones del santo. La misa será a las 17,00 horas y estará presidida por el administrador de la Diócesis Coria-Cáceres, Diego Zambrano.



Después, según el párroco, habrá una breve procesión por las inmediaciones de la ermita cumpliendo las medidas de seguridad de la pandemia, y en homenaje a las personas del barrio que han sido víctimas de la Covid-19.



Ya el día de la romería, el sábado 5, se instalará una mesa de ofrendas para la venta de dulces típicos como coquillos o magdalenas elaborados por los vecinos, pero este año no se celebrará la tómbola, "porque ocupa mucho sitio en la explanada", ha dicho Pariente, y se pretende que haya el mayor espacio posible para poder guardar las distancias de seguridad.



El concejal de Participación Ciudadana, David Holguín, ha animado a los cacereños a que asistan a esta fiesta que es "un emblema" de la ciudad, mientras que la concejala de Festejos, Fernanda Valdés, ha agradecido a los vecinos y la parroquia que sigan manteniendo las tradiciones de la ciudad.