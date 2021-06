Investigadas tres personas por supuestos delitos urbanísticos en la localidad de Cilleros

La Guardia Civil investiga a tres personas por construir viviendas en suelo no urbanizable de la localidad cacereña de Cilleros, que ni estaban autorizadas ni eran susceptibles de autorizarse, motivo por el que se enfrentan a delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, que contemplan penas de hasta 4 años de prisión.



En concreto, según explica la Guardia Civil en una nota de prensa, el pasado mes de marzo efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Coria (Cáceres) detectaron en distintas parcelas de esta localidad obras de construcción de tres edificios de nueva planta de uso residencial autónomo, cuyos promotores carecían de los permisos preceptivos que acreditaran la legalidad de los procesos constructivos.



Así pues, tras consultar los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico del municipio, y de conformidad con la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, se pudo constatar, además, que el suelo donde se estaban realizando las construcciones se encontraba catalogado como "No Urbanizable, de Protección Genérica".



Además, no constaba la tramitación de solicitud alguna ante el órgano de la administración local competente, para la concesión de la preceptiva Licencia Municipal de Obras, aportación de los correspondientes proyectos técnicos, ni procedimiento administrativo alguno para la obtención de la calificación urbanística previa al inicio de los actos edificatorios, acreditándose, con todo ello, la "clandestinidad" de las actuaciones.



A ello se suma que las parcelas no reunían la superficie mínima exigida por la normativa urbanística en vigor, no se respetaban las distancias mínimas a linderos y a la delimitación del suelo urbano, los edificios superaban la altura máxima permitida representando, además, riesgo de formación de nueva urbanización o extensión del núcleo de población. Una "batería de incumplimientos" que suponían la "imposibilidad jurídica de la legalización de las citadas construcciones", señala la Guardia Civil.



PENAS DE HASTA 4 AÑOS DE PRISIÓN



En base a todo lo anterior, el pasado día 22 de abril, componentes del Seprona de la localidad de Coria, procedieron a la investigación de las tres personas, en su condición de promotores de los distintos procesos edificatorios, como presuntos autores de un delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, recogido en el vigente Código Penal, y para el que se establecen penas de hasta 4 años de prisión.



Finalmente, el conjunto de las actuaciones se ha remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en funciones de Guardia, de Coria (Cáceres), y copia de las mismas a la Fiscalía de Medio Ambiente.