Cáceres baraja Feria de San Fernando con atracciones pero descarta totalmente las casetas

Ep

El Ayuntamiento de Cáceres está barajando la posibilidad de celebrar una Feria de San Fernando con atracciones pero descarta totalmente la posibilidad de que se instalen casetas en el recinto ferial, según ha avanzado este viernes el portavoz del Gobierno local, Andrés Licerán.



Licerán ha explicado que se está trabajando con la Dirección General de Interior y la de Sanidad Pública de la Junta de Extremadura, y con el sector de los feriantes, con quienes ya se han mantenido reuniones en las últimas semanas para "ver las condiciones en las que podría realizarse esta feria".



En caso de llevarse a cabo, se mantendría en las fechas habituales a finales de mayo, ya que este año el festivo local, previsto para el viernes 28 de mayo, no se ha trasladado.



"Vamos a intentar poner todo lo que podamos para que, si se toma la decisión de que se realicen las ferias, se haga de una manera segura y en la que nadie pueda correr peligro", ha incidido en alusión a que las instalaciones deben cumplir todas las medidas sanitarias decretadas para contra la pandemia.



Por eso, si la manera de celebrarse no arroja esa seguridad sanitaria para los ciudadanos, "no se hará", según ha enfatizado el portavoz que ha insistido en que "se va a intentar" en coordinación con las administraciones competentes y las asociaciones de feriantes.



"Si se toma la decisión de hacerla será exclusivamente para las atracciones de feria o cacharritos y no habrá casetas", ha zanjado el portavoz.