Parte de la oposición critica falta de compromiso del Ayuntamiento de Cáceres con comercio

El PP, el grupo municipal Ciudadanos y el concejal no adscrito Francisco Alcántara en el Ayuntamiento de Cáceres han criticado la "falta de voluntad y compromiso" del equipo de Gobierno y, en concreto, de la concejala de Comercio, María Ángeles Costa, con este sector.

Así, el representante del PP en la mesa, José Ángel Sánchez; la portavoz de Ciudadanos, Raquel Preciados; y Francisco Alcántara, han recordado que la Mesa del Comercio se aprobó en Pleno tras la aprobación de una moción presentada por el PP julio de 2020, y en la sesión plenaria de enero de 2021 se aprobó una moción instando a reuniones semanales hasta que se aprobaran de "manera urgente" medidas que apoyen a este sector.

Aunque las reuniones se iniciaron en septiembre, "la concejala convoca y desconvoca a su antojo, y ayer martes se volvió a suspender, sin motivo alguno. Durante el mes de abril solo se ha celebrado una sesión de la misma", han indicado los ediles.

"Desde finales de 2020, el equipo de Gobierno tiene encima de la mesa nuestras propuestas y María Ángeles Costa aún no ha sido capaz de consensuar ni poner en marcha medida alguna en beneficio del comercio de Cáceres", han recalcado.

Según Sánchez Juliá, "lo único en claro que ha salido de la mesa ha sido la negativa de María Ángeles Costa a la bonificación del IBI de los locales comerciales cuyos propietarios han rebajado el alquiler a los comerciantes cacereños, tal y como proponía la mayoría de miembros de la mesa".

"La aprobación de medidas es muy necesaria, ya que la crisis económica y sanitaria está ahondando los problemas del comercio de Cáceres y el equipo de Gobierno no está haciendo nada al respecto por falta de iniciativa, proyectos y compromiso con los comerciantes de nuestra ciudad", ha resaltado el concejal 'popular' que reprocha que el comercio "no sea una prioridad para el gobierno socialista".

Por su parte la portavoz municipal de Ciudadanos Raquel Preciados, ha señalado que la mesa se planteó como un foro de debate en el que se elevarían propuestas para impulsar el comercio local, y no se ha elevado ninguna en estos meses ni se han consensuado ninguna de las medidas presentadas por los grupos y concejales no adscritos que participan en este órgano. "Desde Ciudadanos presentamos una propuesta de contenidos de sumo interés para impulsar al comercio local, y no se ha consensuado ni llevado a cabo ninguna", ha subrayado.

REPLANTEAR LA FORMA Y LOS CONTENIDOS

Preciados considera que la mesa debe replantearse en forma y contenidos, y ha pedido al equipo de Gobierno que se ponga a trabajar "seriamente" y de manera consensuada con el resto de miembros y que se tomen decisiones y "se lleven a cabo actuaciones concretas, no diagnósticos y análisis, ante una situación tan excepcional como la que estamos viviendo con esta pandemia".

El concejal no adscrito, Francisco Alcántara, ha indicado que desde la primera reunión se ha destacado la necesidad de un plan estratégico, consensuado por todos los grupos, a varios años, con decenas de medidas, "y no han hecho nada al respecto". "Cáceres necesita de una reactivación muy fuerte de su sector comercial, pero vemos como otras localidades extremeñas avanzan y nosotros vamos hacia atrás en cuanto a ser atractivos como destino de compras", ha manifestado.

Para Alcántara la situación del comercio local no es un problema coyuntural porque "ya estaba muy tocado antes del Covid", pero ha reprochado al equipo de Gobierno que "lo único que hace es parchear". "Hacen creer a las asociaciones que trabajan y no hacen prácticamente nada. Presentamos propuestas, como los bonos, que serán muy beneficiosos, y los rechazan", ha incidido Alcántara.

Por todo ello, PP, Ciudadanos y Alcántara exigen a la concejala María Ángeles Costa, "un compromiso claro y serio con la Mesa de Comercio y con el comercio cacereño", que "cumpla su compromiso de presentar un documento con las medidas a consensuar basado en las propuestas de los grupos, tal y como se comprometió en el mes de marzo, y que se tome en serio la Mesa del comercio".