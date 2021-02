Asociación Turismo Norte Extremadura pide flexibilizar limitación movimientos de personas

La Asociación Turismo Norte Extremadura ha pedido la flexibilización de la limitación de movimientos de personas los fines de semana cuando éstas acrediten reservas en alojamientos rurales o en empresas de actividades en poblaciones menores de 3.000 habitantes.

En concreto, este colectivo se ha manifestado que comprende las medidas restrictivas que la Junta ha tomado, ya que, fruto de ellas, se ha producido una disminución de los casos positivos, aunque un factor "muy importante" en la disminución también ha sido la "responsabilidad y concienciación" de la población.

Así pues, a través de una nota de prensa, la asociación ha incidido en que los pueblos más afectados por la despoblación rural son aquellos menores de 3.000 habitantes y que se encuentran principalmente en el norte de Extremadura.

De hecho, ha recordado que un reciente estudio situaba a la comarca de Sierra de Gata y seguida muy de cerca por Las Hurdes, Cáparra y Tierras de Granadilla, así como otras del norte y en otras zonas de Extremadura como las más afectadas.

"En estas poblaciones hay autónomos o pequeñas empresas que viven directamente del turismo y aunque formalmente no estén obligadas a cerrar, en la práctica no han tenido más remedio, dado que si los clientes de poblaciones más grandes no se desplazan a comer en un restaurante, contratar con las empresas de ocio y tiempo libre o alojarse un fin de semana es imposible que estén abiertas", ha apuntado.

Asimismo, estos autónomos o empresas contratan a su vez a otros trabajadores en sus negocios, lo que "hace girar la rueda de una débil economía de los pequeños pueblos", beneficiándose los bares y restaurantes, estaciones de servicio, comercio e incluso otros sectores de manera indirecta como puede ser la agricultura, ganadería o construcción.

Por todo ello, la Asociación Turismo Norte Extremadura ha solicitado a la Consejería de Sanidad y al Consejo de Gobierno de la Junta que flexibilice las normas para "dar oxígeno" a las pequeñas poblaciones y los negocios que directa o indirectamente vivan del turismo.

"Recordamos que hay empresarios que aún no han cobrado los 800 euros de la Junta transcurridos ochos meses y las nuevas ayudas de 2.500 euros que están obligados a dar en tres meses son insuficientes y llegarán cuando muchos negocios hayan cerrado, mientras tanto siguen agonizando en los pequeños pueblos", ha indicado.

Cabe destacar que la Asociación Turismo Norte Extremadura representa a 160 empresarios entre alojamientos, empresas de actividades, restaurantes y otros relacionados directamente del turismo.