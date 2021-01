Cs pide al Gobierno Cacereño que apoye de forma real y efectiva al comercio y hostelería

La portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cáceres, Raquel Preciados, ha demandado al equipo de Gobierno que apoye de manera "real y efectiva" al comercio y la hostelería, con "medidas concretas, y no sólo con promesas".

Así, ha pedido que se pongan en marcha medidas como la exención de impuestos y tasas municipales; campañas de difusión y gestión comercial no solamente en Cáceres; mejoras en las infraestructuras para hacer las zonas comerciales más atractivas; y aprovechar "realmente" el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías y redes sociales.

Estas medidas han sido propuestas por Cs al borrador del Plan Estratégico de Comercio que ha presentado el equipo de Gobierno a los grupos de la oposición, y en el que la formación naranja ha planteado la exención de impuestos y tasas municipales, como el IBI, la basura o alcantarillado que "están asfixiando al comercio", o la apertura de un plazo extraordinario de concesión de licencias con la finalidad de agilizar la concesión de las mismas.

"Asimismo proponemos crear una campaña de concienciación y de publicidad potentes, no solo en el ámbito local sino provincial y regional, segmentada por sectores, que permita que tengamos un comercio presencial y online dinámico, y que esté nutrida por contenidos publicitarios y de carácter anual, no sólo en momentos puntuales", ha indicado Preciados.

En cuanto a las zonas comerciales, Cs ha reclamado infraestructuras y equipamientos, porque hay muchas zonas que no están bien acondicionadas en el sentido de la comodidad, la accesibilidad y otros aspectos que no invitan a que la ciudadanía disfrute, pasee y además realice compras, "porque no les resultan sumamente atractivas", ha señalado.

AYUDAS ECONÓMICAS

También se propone implantar nuevas herramientas de promoción turística y comercial utilizando las nuevas tecnologías, y ayudar a los negocios a afrontar la transformación digital, al tiempo que ha criticado que no se hayan concedido en 2021 una importante bolsa de ayudas económicas para el comercio, que deberían venir en un doble sentido, del Ayuntamiento y de la Junta de Extremadura.

Preciados ha vuelto a recordar que el Ayuntamiento continúa sin presupuesto para 2021 y que "ni siquiera" los grupos políticos conocen el borrador por lo que se está perdiendo "un tiempo precioso, y no nos lo podemos permitir".

"Hemos visto a un alcalde pasivo, a la espera de las decisiones tomadas por la Junta, le exigimos que sea activo y lidere y defienda los intereses socioeconómicos y sanitarios de la ciudad", ha subrayado.

También ha criticado a la Junta de Extremadura porque "llega tarde" para ayudar a los empresarios, ya que los 40 millones que se han anunciado para ayudas "tendrían que estar ya puestos en marcha" ante las medidas "restrictivas" que se han adoptado en las que "se pide al comercio y a la hostelería que arrimen el hombro cuando realmente el que tendría que haber arrimado el hombro es la Junta, dando soluciones y ayudas a estos colectivos en estado crítico".

Sobre la gestión sanitaria por parte de la Administración autonómica, Cs la tacha de "nefasta" debido a las consecuencias "tan graves" que está teniendo en la capital cacereña que está provocando que muchos locales comerciales y establecimientos tengan que echar la persiana.

Preciados ha concluido que "el comercio y la hostelería necesitan un apoyo real, con medidas efectivas que les permitan afrontar la situación y no solo con promesas y buenas intenciones, y es lo que aportamos desde Ciudadanos, por ello esperamos que el equipo de Gobierno las tenga en cuenta y no se demore su puesta en marcha".