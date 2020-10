El alcalde de Cáceres advierte de que el puente de los Santos es "especialmente peligroso"

Ep.

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha advertido de que el próximo puente de los Santos es "especialmente peligroso" para la evolución de los contagios por coronavirus porque se producen desplazamientos al entorno familiar, y es ahí cuando "nos sentimos erróneamente más seguros porque estamos con familiares", por lo que ha pedido un esfuerzo "extra" para ser "prudentes y conscientes de que nuestro primo o prima contagia igual que un desconocido".

"Hay que ser muy prudentes porque si no, la semana que viene estaremos en unas circunstancias muy difíciles", ha señalado el regidor cacereño, que añade que se mantendrá la vigilancia policial habitual para hacer cumplir la restricción de salir a la calle a partir de las doce de la noche y para evitar botellones, fiestas, etc... pero no ha anunciado un dispositivo especial de vigilancia en la entrada de la ciudad, como se desplegó el pasado Puente de la Hispanidad, ya que entiende que desde la Delegación del Gobierno se intensificarán los controles.

En este sentido, Salaya ha vuelto a mostrar su preocupación por la celebración de fiestas en pisos de estudiantes y por las reuniones familiares que son los dos ámbitos en los que se están produciendo mayores contagios.

"Cada pequeña relajación tiene una respuesta inmediata en los datos", ha espetado a preguntas de los medios sobre este asunto en la inauguración de una muestra con motivo de la Exposición Filatélica Nacional (Exfilna), que se celebra en la ciudad.

Respecto a la posibilidad de endurecer las medidas o restricciones, ha indicado que apoya todo lo que digan las autoridades sanitarias y no se pondrá "ningún problema".

"Tenemos una total confianza en las autoridades sanitarias extremeñas y lo que sea necesario, lo haremos, entendiendo siempre que tenemos que pensar en el daño que causamos con cada medida y hay que buscar las formas de compensarlo, pero no evitar las medidas que tenemos que tomar", ha subrayado.

A la pregunta de si se ha planteado reabrir el hospital Nuestra Señora de la Montaña para acoger a pacientes de Covid, ha indicado que el asunto es competencia del Servicio Extremeño de Salud (SES) y que con lo que se decida "siempre contarán con la colaboración del Ayuntamiento, como en la primera ola, para hacer que todo funcione lo mejor posible".

En cuanto a las sanciones que se han interpuesto en la ciudad en estos días desde el toque de queda, el alcalde ha señalado que se están reportando los datos porque hay que valorar si las propuestas de sanción finalmente se tramitan en firme o no.