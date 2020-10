Dos empresas sanitarias plantean abrir una clínica privada en hospital Montaña de Cáceres

Ep

Dos empresas del ámbito sanitario han planteado a la Diputación de Cáceres instalar una clínica privada en el edificio del hospital Nuestra Señora de la Montaña de la capital cacereña, según ha anunciado este martes el presidente en funciones de la institución provincial, Carlos Carlos, que habría mantenido contactos con los promotores de esta iniciativa.



La propuesta no ha sido ni aceptada ni rechazada ya que no ha estado acompañada de un estudio económico de inversión ni de necesidades de espacio y, además, habría que ver si es compatible con los usos que se pretende dar al edificio con la instalación de dos centros de salud (Zona Centro y Plaza de Argel), más el traslado del Archivo Histórico Provincial, el Conservatorio de Música y el de Danza, según anunció el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, la semana pasada.



"No hemos tomado una decisión definitiva todavía", ha dicho el presidente en funciones de la diputación cacereña, que ha añadido que lo que se valora es la funcionalidad del edificio y la repercusión económica y social tanto a nivel local, como provincial, por lo que, en un principio, se apuesta por la propuesta de la Junta de Extremadura, que vendría acompañada de una dotación económica concreta para llevarla a cabo.



Carlos Carlos ha explicado en rueda de prensa, tras la reunión del grupo de trabajo creado para dirimir el futuro del hospital provincial, que las empresas interesadas en abrir una clínica privada no han especificado cuántos metros necesitarían, y "no hay un documento plasmado en un papel", aunque su intención sería disponer del edificio "exclusivamente" para uso sanitario.



Las gestiones realizadas han consistido en reuniones con los promotores pero no se ha concretado nada por escrito "ni de la inversión, ni del espacio que ocuparían", ha insistido el presidente, que considera que deben intervenir técnicos de las tres administraciones interesadas (Junta, Diputación y Ayuntamiento) para que se realice un estudio "objetivo" en cuanto al uso de los espacios de cada uno de los servicios propuestos por la Junta.



"Cuando tengamos ese estudio se volverá a reunir el grupo de trabajo y se tomará la decisión definitiva del uso del hospital provincial", ha incidido el presidente, que no ha puesto plazos para la resolución del uso, pero ha insistido en que debe ser una decisión inmediata para evitar el deterioro del inmueble al estar en desuso.



USO SANITARIO, CULTURAL Y EDUCATIVO



No obstante, la diputación cacereña apuesta por que al edificio se le de un uso sanitario, pero también cultural y educativo, lo que encajaría con la propuesta realizada por la Junta de trasladar los dos centros de salud, mantener el PAC e instalar el Archivo Histórico Provincial y el Conservatorio, además.



Por ello, ha insistido en que las tres administraciones deben poner a sus técnicos a trabajar en este asunto para que el estudio de necesidades de espacio y de inversión económica "esté redactado más temprano que tarde" porque la decisión debe tomarse "ya".



Una vez se diriman las necesidades de espacio de la propuesta de la Junta se verá cuántos metros quedan libres en el edificio, que tiene una superficie de 20.000 metros cuadrados, para "algún otro servicio" o para "profundizar" en los propuestos por la Administración regional. Entre el PAC y los centros de salud se ocuparían unos 6.000 metros cuadrados, y quedarían 14.000 para los otros servicios culturales y educativos propuestos.



Además, se pedirá a la Junta que incluya en los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) de 2021 una partida concreta para llevar a cabo la inversión necesaria para adecuar el edificio a los nuevos usos. También se ha barajado la posibilidad de abrir un proceso de participación ciudadana para determinar el uso de los metros que pudieran quedar libres.



"Si quedan metros libres en el edificio se podrán valorar otras propuestas si entran dentro del espacio que tiene el hospital, teniendo en cuenta que ha habido conversaciones y contactos con esas dos empresas privadas", ha concluido Carlos Carlos.



A la reunión del grupo de trabajo 'Hospital Virgen de la Montaña' han asistido miembros del equipo de Gobierno de la diputación provincial, así como representantes de los tres grupos políticos (PSOE, PP y Ciudadanos). Por parte de la Junta ha estado el secretario general, Fernando Blanco, y el Ayuntamiento de Cáceres ha estado representado por el portavoz del Gobierno local, Andrés Licerán.



Sobre la mesa, se ha planteado la propuesta de la Junta de Extremadura y se ha acordado la elaboración de ese estudio técnico que dirima el espacio que se ocuparía y la inversión que requiere el inmueble para darle una vida futura.