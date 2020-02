El III Canicross Ciudad de Cáceres se celebrará este domingo en el Parque del Príncipe

La III Canicross Ciudad de Cáceres se celebrará este próximo domingo, 9 de febrero, en el Parque del Príncipe de la capital cacereña, con el objetivo de promocionar la pasión por correr con el amor por los animales.



En concreto, esta cita supondrá la última de las tres pruebas puntuables para la II Liga Extremeña, y en la misma se entregarán los premios.



Así lo ha indicado la concejala de Deportes, Paula Rodríguez, quien ha explicado que se trata de un deporte muy joven, "una actividad novedosa que pretende promocionar un deporte minoritario que se celebra en invierno, por la singularidad que necesitan los animales para la competición".



Un deporte, según ha añadido, "que une la pasión de correr de cada atleta y de disfrutar de la naturaleza en compañía de sus animales".

Y es que "se encuentra muy consolidado en Europa y tenemos que intentar darle un empujón desde la ciudad", ha apuntado.



Así pues, Rodríguez ha agradecido la colaboración del Club Atletismo San Jorge y la Clínica veterinaria Montesol, que son los organizadores "porque es una actividad que da vida a la ciudad", y a la Peluquería Canina Huellas que colabora en este evento.



Para ello, se desarrollarán diferentes pruebas, ha indicado, y las inscripciones pueden realizarse a través de la clínica, la peluquería, y en Infinity Chip; se pueden realizar online, tal y como informa en una nota de prensa el Ayuntamiento de Cáceres.



Cabe destacar que en la presentación del canicross han participado el presidente del Club Atletismo San Jorge, Enrique Comino, y la responsable de la Clínica Veterinaria Montesol, Mayte Pinar, que han agradecido también la acogida a este evento.



Precisamente, ésta última ha destacado que un año más se celebra en el Parque del Príncipe, "que ya es un emblema del canicross, desde el principio apostamos por hacerlo allí porque es el centro de Cáceres y los de fuera vienen ya con la idea del parque".



La edad mínima de los participantes es de 18 años, y del perro un año. Comenzará a las 09:30 horas con el control veterinario, y posteriormente se darán unas indicaciones del recorrido, ha explicado, "y es la primera vez que tanto en la liga como en las ediciones del canicross se hace con señales de la Federación Nacional".



Se inicia la prueba con el Bikejoring, donde el corredor va en bicicleta, "es necesario mínimo de tres participantes, y si no hay se adelantan las otras", después la Profesional, "de los que están compitiendo con la liga, que tendrá su final en Cáceres. Queríamos que fuera aquí, y se ha conseguido".



Posteriormente será la Popular, "donde pueden participar las personas que no lo hacen en la liga pero quieren empezar ese deporte", y finalizará con la entrega de premios.



En cuanto a la participación, Pinar ha señalado que el año pasado hubo una media de 60-70 participantes por prueba en la liga. "Puede parecer que no es mucho, pero en canicross sí, en otras provincias limítrofes es alrededor de 20-30", ha señalado.

"Estamos rondando los 50 este año, pero al ser final de liga van a venir todos, así que esperamos que la participación sea buena", ha concluido.