Piornal se prepara para el Jarramplas, que recibirá la lluvia de 28.000 kilos de nabos

La localidad cacereña de Piornal está ya preparada para celebrar, los días 19 y 20 de enero, la fiesta de Jarramplas, que recibirá la lluvia de 28.000 kilos de nabos en un festejo declarado de Interés Turístico Nacional, que este año se ha propuesto ser "más sostenible" y contribuir a reducir el consumo de vasos de plástico, que se sitúa en unas 50.000 unidades.



La diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Patricia Valle, ha presentado este martes esta fiesta, una de las más representativas de la provincia de Cáceres, que cuenta con una "arraigada identidad local", y que hace que la población habitual del pueblo se quintuplique con la llegada de visitantes de distintos puntos del país, para participar de la fiesta y visitar el Valle del Jerte.



En la presentación han participado también el alcalde de Piornal, Javier Prieto; los Jarramplas 2020, Luis Miguel Serrano y Juan Carlos Fernández, y los mayordomos Elizabeth Serrano, Tamara Fernández, Cristian San Martín y Eduardo Fernández.



Javier Prieto ha destacado que desde el Ayuntamiento de Piornal se tiene un amplio dispositivo de seguridad preparado para que "no se produzca ningún incidente durante el transcurso de la fiesta".



La figura del Jarramplas será encarnada por Luis Miguel Serrano y Juan Carlos Fernández, que llevan esperando 10 años este momento y se han mostrado "orgullosos" de vestir la máscara y de portar los 50 kilos del distintivo traje jarramplero. También han señalado que se están preparando mental y físicamente para convertirse en "los héroes locales dispuestos a someterse a este sacrificio físico". Y es que ellos, junto con los mayordomos, son los verdaderos protagonistas de una fiesta que ellos mismos se encargan de financiar y organizar.



Durante su intervención, el alcalde piornalego ha agradecido a la Diputación de Cáceres la apuesta por mantener los Centros de Interpretación que han permitido crear dos puestos de trabajo en la localidad y el aumento de plazas hoteleras gracias a la apertura de la Hospedería la Serrana, que será recepcionada el próximo mes de febrero.



También ha participado en la rueda de prensa el teniente alcalde y concejal de Festejos, Alejandro Muñoz, quien ha sido el responsable de dar a conocer una de las novedades de la fiesta para este año.



REDUCIR CONSUMO DE PLÁSTICO



Así, gracias a la iniciativa de distintos establecimientos hosteleros locales y del ayuntamiento piornalego, Jarramplas 2020 se ha marcado como objetivo reducir el consumo de los cerca de 50.000 vasos de plástico que se han venido desechando en esta fiesta debido, en parte, a la prohibición de uso de vasos de vidrio por motivos de seguridad.



Para ello se ha diseñado un vaso de polipropileno reciclable, con una imagen del Jarramplas hecha a base de tintas ecológicas, que vecinos y visitantes podrán adquirir por el precio de un euro, depósito que se les reintegrará con la devolución del vaso en perfectas condiciones.



Con esta iniciativa, se espera aportar un granito de arena, por la responsabilidad que tienen tanto consistorio como hosteleros. "Creemos que podemos hacer algo más que no sea solo para el ayuntamiento ni para Piornal si no que sea una iniciativa que siga mucha gente y que podamos poco a poco ir eliminando el plástico", ha insistido el teniente alcalde.



Por su parte, la diputada de Turismo ha destacado que esta fiesta reúne los requisitos y compromisos de la Diputación Provincial que son "poner en valor los recursos patrimoniales -tangibles e intangibles- y culturales, entramar esos recursos y hacerlos un eje económico y social". "El Jarramplas es una ventana abierta a las riquezas de la provincia", ha recalcado.



Valle ha incidido en que "el turismo debe ser algo transversal, un eje que permita afrontar el reto demográfico" y por ello, la institución provincial apuesta por subvencionar las Fiestas de Interés Turístico, poner en marcha los Programas de Diputación Desarrolla o el Plan Activa Turismo y por mantener la Red Centros de Interpretación de la Provincia, como fórmulas para crear oportunidades en el ámbito rural.