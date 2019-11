Los tres concejales no adscritos del Ayuntamiento de Cáceres quieren formar un grupo

Ep.



Los tres concejales no adscritos en el Ayuntamiento de Cáceres (Teófilo Amores, Francisco Alcántara y Mar Díaz) han solicitado que se les considere grupo municipal, lo que le daría derecho a tener un despacho propio y un secretario para labores administrativas. Para ello, han registrado en el consistorio un informe jurídico que dice que "tienen derecho" a constituirse como grupo municipal porque la ley les ampara.



Alcántara ha explicado que el Reglamento de Organización Municipal (ROM) recoge esta circunstancia y, además, "múltiples" sentencias del Tribunal Constitucional (TC) avalan que los concejales no adscritos "no pueden ser discriminados", por lo que "no caben interpretaciones", ha dicho en declaraciones a los medios tras el Pleno ordinario celebrado este jueves, el primero desde que él y Díaz han abandonado las filas de Ciudadanos (Cs).



Según ha explicado, una sentencia de 2017 del TC recoge que los concejales no adscritos "no defraudan a nadie ni contribuyen a la desestabilización de la actividad municipal" y, por lo tanto, "no pueden ser discriminados". No obstante la sentencia se ha hecho efectiva en mayo de este año y, según Alcántara, "muchos alcaldes todavía no están familiarizados con ella".



"Además es lo mejor para el ayuntamiento de cara a nuestra representación en las comisiones", ha señalado Alcántara, en alusión a que si cada uno se representara de forma individual, tendrían derecho cada concejal no adscrito a asistir a todas las comisiones informativas, con lo que para mantener la proporcionalidad del Pleno, estos órganos de decisión se deberían ir a más de quince concejales, frente a los nueve componentes que tienen ahora.



Esta cuestión dispararía también el gasto municipal en dietas de asistencia y complicaría el trabajo de los demás grupos, por lo que insisten en que formar un grupo municipal con los tres ediles que han dejado sus partidos "no solo es legal, sino mucho más práctico para la organización del ayuntamiento".



Para las intervenciones en los Plenos se llegaría a un acuerdo para una única portavocía o se podrían repartir el tiempo entre los tres, incluso, mantener votaciones contrarias porque seguirían manteniendo la independencia política. En cuanto al despacho, los concejales han demandado un despacho "proporcional" a su representación y un administrativo-secretario porque "todos los grupos municipales tienen derecho al mismo".



No se haría uso de la media liberación que le corresponde a los grupos de la oposición y "solo" se demandarán las dietas por asistencia a comisiones y plenos y "nunca por encima de los ingresos que teníamos en nuestra situación anterior", ha explicado Alcántara, que ha insistido que "la ley es clarísima" y "tienen derecho" a ser grupo municipal.



Ahora espera que el secretario del ayuntamiento y el alcalde decidan la cuestión a favor de la petición y, si no fuera así, los tres concejales no descartan acudir a la vía judicial.



En la misma línea se ha pronunciado el también concejal no adscrito Teófilo Amores, que ha asegurado que la ley establece ese derecho a formar un grupo municipal. Amores ha denunciado que "hay algún integrante de la corporación y algún funcionario del ayuntamiento que está dispuesto a negar la existencia de algo que contempla el ROM en los artículos 116 y 117, como es un grupo municipal de no adscritos".



"Entiendo que puede haber un acuerdo para dejarnos sin voz a los tres concejales que constituimos el grupo de no adscritos y, si eso se produce, iremos hasta las últimas consecuencias a los tribunales", ha indicado Amores.



Asimismo insiste en que negar la asistencia de un secretario supone "impedir" que puedan manejar la documentación que se utiliza en el consistorio y, si se tiene en cuenta, que ninguno de los tres concejales tiene la media liberación, eso supondrían "trabas artificiales" para poder ejercer la defensa de sus intereses, algo que el TC dice que va contra el artículo 23.2 de la Constitución Española, según ha argumentado Amores.



SITUACIÓN DE CIUDADANOS



Por otra parte, Francisco Alcántara ha señalado en relación a su situación con Cs tras su salida del partido, que "ya" no va a hacer más valoraciones porque "cada uno ha quedado muy retratado", y se va a esforzar en enfocar "todo" su trabajo "en algo útil para los cacereños".



"No quiero entrar en reprochar o recriminar porque he dejado muy claro lo que opino del partido en el que yo militaba y, simplemente, lamento que mis críticas no hayan sido encauzadas para la regeneración de ese partido y, por coherencia, si no cuentan conmigo, yo soy el primero que se va", ha concluido.